OpenAI представила тариф Pro за $100 в месяц для программистов

OpenAI накануне анонсировала новую версию тарифного плана Pro по цене $100 в месяц, о котором давно просили пользователи платформы. Он дополнит теперешнюю тарифную линейку от бюджетного плана Go за $8 и с рекламой, стандартного Plus за $20 без рекламы до более дорогого Pro за $200 в месяц.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

На странице с тарифами вариант за $200 по-прежнему присутствует и работает, подтвердили в компании. В новых условиях тарифы Plus и новый Pro за $100 предназначены для работы с генератором программного кода ChatGPT Codex — последний предложит квоту впятеро больше, чем Plus. В свою очередь 200-долларовый Pro предлагает квоту в 20 раз больше. OpenAI не скрывает, что новый тариф призван составить конкуренцию Anthropic, которая уже давно предлагает доступ к Claude за $100.

«Новый тариф Pro за $100 создан, чтобы дать разработчикам больше практических возможностей для программирования за эти деньги, особенно во время интенсивных рабочих сессий. В сравнении с Claude Code, Codex обеспечивает больше возможностей для программирования на доллар на всех платных тарифах, причём разница наиболее очевидна во время активного использования [функции] написания кода», — заявил представитель OpenAI ресурсу TechCrunch.

До 31 мая компания предлагает повышенные квоты для тарифа за $100, то есть расширенные возможности будут действовать относительно недолго. Полного безлимита не предлагает вообще ни один из тарифов OpenAI, но в плане за $200 квоты, например, в 20 раз выше, чем в Plus. Этого, уверены в компании, достаточно для непрерывной поддержки «самых ресурсоёмких рабочих нагрузок даже при параллельном выполнении проектов». Основные функции обоих тарифов Pro одинаковы — разница в числе запросов на единицу времени. Каждую неделю сервисом Codex пользуются более 3 млн человек, сообщили в компании — за минувшие три месяца его популярность выросла впятеро, а ежемесячный рост составляет более 70 %.

Теги: openai, chatgpt, тарифы
