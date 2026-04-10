Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы

Похоже, что эйфория первых лет бурной экспансии генеративного искусственного интеллекта начинает уступать здоровому прагматизму, и крупные игроки рынка прилагают всё больше усилий по монетизации своих разработок в этой сфере. Для китайского гиганта Alibaba осуществить такой стратегический разворот будет сделать сложнее, с учётом текущей концентрации на моделях с открытым исходным кодом.

Источник изображения: Unsplash, Markus Winkler

Как отмечает Financial Times, изменения в рыночной стратегии Alibaba в ближайшее время будут связаны с кадровыми перестановками среди руководителей, отвечающих за развитие фирменной экосистемы генеративного ИИ. Команда разработчиков флагманской модели Qwen недавно лишилась двух значимых фигур, которые определяли прежний вектор развития Alibaba в сфере ИИ: Линь Цзюньяна (Lin Junyang) — бывшего технического директора Qwen и Хуэй Биньюаня (Hui Binyuan) — исследователя, специализировавшегося на написании программного кода. Популярность моделей с открытым исходным кодом помогла Alibaba получить множество сторонников среди разработчиков по всему миру, но теперь нужно как-то научиться зарабатывать с помощью имеющегося у китайского гиганта потенциала.

Глава Alibaba Эдди У (Eddie Wu) в прошлом месяце заявил, что в текущих рыночных условиях важно уделять больше внимания концепции «модель как услуга» (MaaS), которая позволяет разработчикам брать с клиентов оплату пропорционально интенсивности использования их моделей. Пока подобный бизнес приносит Alibaba не так много денег. В прошлом месяце Alibaba образовала подразделение Token Hub, которое будет ускорять коммерциализацию разработок в сфере ИИ. Сам Эдди У возглавил новый комитет по ИИ-стратегии, чтобы держать руку на пульсе преобразований. По мнению сторонних экспертов, развитие ИИ-агентов позволило бы Alibaba увеличить свои доходы в профильной сфере.

Руководить стратегией Alibaba в сфере ИИ теперь будет Чжоу Цзинжэнь (Zhou Jingren), который ранее работал техническим директором облачного подразделения Alibaba Cloud. При Цзюньяне команда ИИ-разработчиков Alibaba была слишком сосредоточена на достижении более высокого быстродействия ИИ-моделей в отраслевых бенчмарках, сохраняя приверженность принципу открытого исходного кода, но денег это компании не приносило. Чжоу теперь должен лучше увязать стратегию развития ИИ с целевыми показателями Alibaba в области облачного бизнеса. В этом месяце компания уже представила несколько ИИ-моделей с закрытым исходным кодом. Клиенты смогут работать с этими моделями через облачную инфраструктуру Alibaba. При этом компания продолжит выпускать модели с открытым исходным кодом для некоторых сфер применения. Коллеги характеризуют Чжоу как грамотного технического руководителя, которому вполне по силам будет провести смену вектора в развитии ИИ-бизнеса Alibaba.

Теги: alibaba, alibaba cloud, qwen, ии, открытое по
