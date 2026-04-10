ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ

Прошедший год стал переломным по уровню инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных. Как сообщила аналитическая компания Rystad Energy, в 2025 году глобальные капитальные затраты на инфраструктуру центров обработки данных достигли $770 млрд. Эта сумма оказалась сопоставима с объёмом инвестиций в солнечную энергетику и превысила расходы в сфере разработки нефтяных и газовых месторождений.

Аналитики подчеркнули структурный сдвиг в мировых потоках «энергетических» инвестиций: с 2024 года затраты на ЦОД устойчиво превышают вложения в солнечную генерацию, превращая дата-центры в новый капиталоёмкий класс активов с прямым влиянием на производство электроэнергии, сети и цепочки поставок.

Инвестиции в ЦОД делятся на две основные категории. Около 40 % средств направляется на IT-инфраструктуру — серверы и вычислительное оборудование. Остальная часть, сопоставимая по объёму с глобальными вложениями в солнечную энергетику, приходится на энергетическую инфраструктуру: системы охлаждения, распределения питания и терморегулирования. Расширение дата-центров создаёт мультипликативный эффект, стимулируя дополнительные вложения в генерацию электроэнергии, модернизацию сетей и промышленное оборудование для выпуска компонентов энергосетей — от трансформаторов до различных мелочей. Этот процесс развивается быстрее, чем в предыдущие промышленные циклы, и обусловлен повсеместной цифровизацией и интересом к искусственному интеллекту.

Доминирующими в сфере ЦОД проектами становятся крупные объекты мощностью свыше 100 МВт. Такие проекты требуют инвестиций на уровне крупных энергетических активов, но реализуются значительно быстрее. Это проблема, поскольку генерирующих мощностей явно не хватает, и одобрение проектов происходит быстрее, чем они могут быть реализованы. По мнению аналитиков, такое положение дел начнёт менять географию ЦОД.

Пока с точки зрения географии ЦОД сконцентрированы в США (42 % установленной мощности), в Китае (примерно вдвое меньше, чем в США), а третье место занимает Индия. Однако в ряде стран доля потребления электроэнергии дата-центрами уже превышает 10 % национального баланса, что создаёт ограничения по доступу к сетям и земле. Тем самым ожидается миграция ЦОД в другие страны. В частности, перспективными центрами для этого к 2030 году, по мнению аналитиков, могут стать Финляндия, Португалия и Таиланд — благодаря наличию энергоресурсов и прозрачному государственному регулированию.

Основным драйвером спроса для ЦОД в ближайшие годы останется искусственный интеллект. Вероятно, через несколько лет спрос на энергию и мощности ЦОД придёт в состояние баланса, но пока в сфере выработки электроэнергии и производства оборудования будет сохраняться ажиотаж, стимулирующий рост инвестиций.