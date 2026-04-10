ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ

Прошедший год стал переломным по уровню инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных. Как сообщила аналитическая компания Rystad Energy, в 2025 году глобальные капитальные затраты на инфраструктуру центров обработки данных достигли $770 млрд. Эта сумма оказалась сопоставима с объёмом инвестиций в солнечную энергетику и превысила расходы в сфере разработки нефтяных и газовых месторождений.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Аналитики подчеркнули структурный сдвиг в мировых потоках «энергетических» инвестиций: с 2024 года затраты на ЦОД устойчиво превышают вложения в солнечную генерацию, превращая дата-центры в новый капиталоёмкий класс активов с прямым влиянием на производство электроэнергии, сети и цепочки поставок.

Инвестиции в ЦОД делятся на две основные категории. Около 40 % средств направляется на IT-инфраструктуру — серверы и вычислительное оборудование. Остальная часть, сопоставимая по объёму с глобальными вложениями в солнечную энергетику, приходится на энергетическую инфраструктуру: системы охлаждения, распределения питания и терморегулирования. Расширение дата-центров создаёт мультипликативный эффект, стимулируя дополнительные вложения в генерацию электроэнергии, модернизацию сетей и промышленное оборудование для выпуска компонентов энергосетей — от трансформаторов до различных мелочей. Этот процесс развивается быстрее, чем в предыдущие промышленные циклы, и обусловлен повсеместной цифровизацией и интересом к искусственному интеллекту.

Доминирующими в сфере ЦОД проектами становятся крупные объекты мощностью свыше 100 МВт. Такие проекты требуют инвестиций на уровне крупных энергетических активов, но реализуются значительно быстрее. Это проблема, поскольку генерирующих мощностей явно не хватает, и одобрение проектов происходит быстрее, чем они могут быть реализованы. По мнению аналитиков, такое положение дел начнёт менять географию ЦОД.

Пока с точки зрения географии ЦОД сконцентрированы в США (42 % установленной мощности), в Китае (примерно вдвое меньше, чем в США), а третье место занимает Индия. Однако в ряде стран доля потребления электроэнергии дата-центрами уже превышает 10 % национального баланса, что создаёт ограничения по доступу к сетям и земле. Тем самым ожидается миграция ЦОД в другие страны. В частности, перспективными центрами для этого к 2030 году, по мнению аналитиков, могут стать Финляндия, Португалия и Таиланд — благодаря наличию энергоресурсов и прозрачному государственному регулированию.

Основным драйвером спроса для ЦОД в ближайшие годы останется искусственный интеллект. Вероятно, через несколько лет спрос на энергию и мощности ЦОД придёт в состояние баланса, но пока в сфере выработки электроэнергии и производства оборудования будет сохраняться ажиотаж, стимулирующий рост инвестиций.

Материалы по теме
В Нидерландах создали первую в мире «солнечную» черепицу с гибкой плёнкой из перовскита и эффективностью 12,4 %
Первым в мире наручным часам на солнечных батареях исполнилось 50 лет
Tesla нацелилась на 100 ГВт солнечной энергии — с китайской помощью
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 %
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX
Теги: дата-центры, энергетика, инвестиции, возобновляемая энергия
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 13 мин.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 45 мин.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 2 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 2 ч.
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы 2 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 2 ч.
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд 2 ч.
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую 3 ч.
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности 3 ч.
Пользователи Instagram теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго 3 ч.
Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США 56 мин.
SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе 2 ч.
Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200 2 ч.
ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ 2 ч.
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G 3 ч.
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки 3 ч.
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях 3 ч.
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX 3 ч.
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing 4 ч.