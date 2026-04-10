DJI выпустила электродвигатели, которые стирают грань между мотоциклом и велосипедом — Avinox M2S выдаст до двух «лошадок»

Компания DJI, известная своими дронами, представила новые наборы с электродвигателями Avinox M2 и M2S для электрических горных велосипедов. DJI вышла на рынок электроприводов для велосипедов летом 2024 года и уже оставила конкурентов далеко позади, включая прежних законодателей моды — платформы Bosch и MAHLE. Новинка ещё сильнее увеличит разрыв между электромоторной продукцией DJI и соперниками, оставляя им всё меньше и меньше места на рынке.

Новые электродвигатели уходят корнями в дроновые «авиационные» платформы DJI, сочетая соответствующие технологии и системы управления. Именно этот годами накопленный инженерами DJI опыт позволил компании выйти на новый для себя рынок — электрических велосипедных платформ, объединяющих двигатели, системы передач, аккумуляторы и управляющую электронику с соответствующим ПО. На сегодняшний день у компании среди множества велосипедных брендов более 60 клиентов на такие наборы.

Флагманская модель электродвигателя Avinox M2S выдаёт пиковую мощность 1500 Вт и крутящий момент 150 Н·м при весе всего 2,59 кг. Стандартная версия M2 предлагает на пике 1100 Вт и 125 Н·м при массе 2,65 кг. Для сравнения, первая модель велосипедного электродвигателя компании выдавала на пике 1000 Вт с крутящим моментом 120 Н·м. Номинальная мощность была скромнее — 800 Вт с крутящим моментом 105 Н·м. При этом уровень шума электродвигателей остаётся сравнительно небольшим — не выше 45 дБА даже на максимальной мощности, что достигается благодаря инновационной системе передачи и особым сцеплениям шестерён.

Добавим, что улучшенная система охлаждения электродвигателей с обмотками из плоского провода и рёбрами радиаторов минимизирует потери энергии и позволяет долго выдерживать пиковые нагрузки на затяжных подъёмах.

Ёмкость встроенной батареи FP700 платформы составляет 700 Вт·ч, при этом она заряжается от нуля до 80 % за 76 минут с использованием технологии быстрой зарядки с помощью блока питания на элементах GaN (нитрид галлия). Съёмные аккумуляторы RS800 и RS600 обеспечивают возможность заряжать их отдельно от велосипеда. Блок RS600 также может быть установлен снаружи на раме для увеличения дальности поездок.

Управление платформой осуществляется с помощью цветного OLED-дисплея диагональю 2 дюйма с поддержкой Apple Find My. Главной особенностью стала интеграция с приложением Avinox Ride, которое позволяет автоматически подстраивать помощь мотора под целевой диапазон пульса и импортировать маршруты в форматах GPX, FIT и TCX. Например, пользователь задаёт требуемую для тренировки частоту пульса, а велосипед сам добавляет мощности для снижения частоты сердечных сокращений, если они выходят за установленный диапазон.

По сравнению с предыдущим поколением Avinox M1 новые моторы демонстрируют рост плотности мощности на 45 % и крутящего момента на 21,6 % при практически тех же габаритах. Они значительно превосходят конкурентов: Bosch CX Gen 5 (600 Вт, 85 Н·м), Specialized Levo R (850 Вт, 111 Н·м) и MAHLE M40 (1200 Вт, 120 Н·м). Компания DJI продолжит отрываться от конкурентов, собираясь вскоре представить ещё более совершенные велосипедные электрические платформы.