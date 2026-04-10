Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake

В марте компания Xiaomi представила в Китае Xiaomi Book Pro 14 — первый ноутбук производителя на базе процессоров Panther Lake. Он позиционируется как устройство премиум-класса с процессором Intel Core Ultra X7 358H. Теперь компания анонсировала ноутбук Redmi Book Pro 2026, который, как ожидается, будет немного доступнее по цене, но с аналогичными характеристиками.

Xiaomi сообщила, что будут выпущены две модели: одна с 14-дюймовым дисплеем, другая — с 16-дюймовым. Обе модели будут оснащаться 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358H (4P + 8E + 4LPE, частота до 4,8 ГГц; встроенная графика Intel Arc B390). Компания отмечает, что ноутбуки будут компактными, но при этом предложат большую для своего размера батарею.

Хотя Xiaomi не раскрыла подробностей о размерах, она подтвердила, что Redmi Book Pro 16 2026 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 99 Вт·ч. Что касается 14-дюймовой модели, то она оснащена аккумулятором ёмкостью 92 Вт·ч, который больше, чем у недавно выпущенного Xiaomi Book Pro 14 с Core Ultra X7 358H.

Компания добавляет, что меньший по размеру вариант Redmi Book Pro 2026 с процессором Panther Lake может работать до 37 часов в режиме воспроизведения локального видео. Также подтверждена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт для модели Redmi Book Pro 14 2026, но пока неясно, будет ли такая же мощность зарядки у 16-дюймовой версии.

Благодаря этим характеристикам серия Redmi Book Pro 2026 может стать доступным конкурентом Apple MacBook Pro M5. Также ожидаются конфигурации начального уровня, в том числе с восьмиядерным процессором Core Ultra 5 325 (4P + 4E, частота до 4,5 ГГц; встроенная графика на базе четырёх ядер Xe 3), который можно позиционировать как конкурента MacBook Neo. Также ожидается выпуск конфигурации с 12-ядерным Core Ultra 5 338H (4P + 4E + 4 LPE, частота до 4,7 ГГц; встроенная графика Arc B370).

Точная дата выхода Redmi Book Pro 2026 пока неизвестна, но Xiaomi сообщила, что ноутбук будет представлен одновременно со смартфоном K90 Max, чей анонс ожидается в Китае в этом месяце.