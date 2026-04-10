Google внедрила сквозное шифрование в Gmail на Android и iOS, но не для всех

Компания Google сообщила, что функция сквозного шифрования Gmail (E2EE) теперь доступна на всех устройствах Android и iOS, что позволяет корпоративным пользователям работать с электронной корреспонденцией без дополнительных инструментов.

Источник изображений: Bleeping Computer

Начиная с этой недели зашифрованные сообщения будут доставляться в виде обычных электронных писем в почтовые ящики получателей Gmail, если они используют одноимённое приложение. Получатели, у которых нет мобильного приложения Gmail и которые пользуются другими почтовыми сервисами, могут читать их в веб-браузере, независимо от используемого устройства и сервиса.

«Впервые пользователи могут создавать и читать сообщения с E2EE непосредственно в приложении Gmail на Android и iOS. Нет необходимости загружать дополнительные приложения или использовать почтовые порталы. Пользователи с лицензией Gmail E2EE могут отправлять зашифрованные сообщения любому получателю, независимо от того, какой адрес электронной почты у получателя. Этот запуск сочетает высочайший уровень конфиденциальности и шифрования данных с удобством работы для всех пользователей, позволяя использовать простую зашифрованную электронную почту для всех клиентов, от малого бизнеса до предприятий государственного сектора», — сообщила Google.

Функция E2EE-шифрования активируется для всех пользователей client-side encryption (CSE) с лицензиями Enterprise Plus и дополнением Assured Controls или Assured Controls Plus после того, как администраторы включат клиенты Android и iOS в интерфейсе администратора CSE через консоль администратора.

Чтобы отправить сквозное зашифрованное сообщение, пользователи Gmail должны включить опцию «Дополнительное шифрование», нажав на значок замка при написании сообщения.

В октябре прошлого года Google также объявила, что пользователи Gmail Enterprise могут отправлять зашифрованные электронные письма получателям любого почтового сервиса или платформы.

Функция сквозного шифрования Gmail (E2EE) основана на техническом управлении client-side encryption (CSE), которое позволяет организациям Google Workspace использовать ключи шифрования, находящиеся под их контролем и хранящиеся за пределами серверов Google, для защиты конфиденциальных документов и электронной почты. Таким образом, сообщения и вложения шифруются на стороне клиента перед отправкой на серверы Google, что помогает соответствовать нормативным требованиям, таким как суверенитет данных, HIPAA и экспортный контроль, гарантируя, что Google и третьи лица не смогут прочитать какие-либо данные.

Шифрование Gmail CSE было представлено в веб-версии Gmail в декабре 2022 года и первоначально было развёрнуто в качестве бета-версии для «Google Диска», Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet и Google Calendar. В феврале 2023 года CSE стало доступно для клиентов Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus и Education Standard.

Компания начала внедрять свою новую модель сквозного шифрования (E2EE) в бета-версии для корпоративных пользователей Gmail в апреле 2025 года.

Теги: сквозное шифрование, безопасность данных, gmail, google, информационная безопасность
