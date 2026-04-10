После года жалоб игроков разработчики Dune: Awakening всё-таки сделают PvP полностью опциональным

Норвежский издатель и разработчик Funcom (принадлежит Tencent) анонсировал глобальную корректировку баланса PvE- и PvP-режимов в ролевой игре c элементами выживания и открытым миром Dune: Awakening.

По словам разработчиков, Dune: Awakening предлагает широкий выбор стилей игры, однако 80 % постоянной аудитории проекта взаимодействует исключительно с PvE-контентом, игнорируя PvP-составляющую.

На основе этих данных, отзывов игроков и результатов пользовательских опросов в команде решили переосмыслить подход и подчеркнуть, что Dune: Awakening в первую очередь ориентирована на PvE.

Разработчики всегда хотели, чтобы пользователи могли настраивать свой игровой опыт, но старая структура это не позволяла

«Хотя конфликты в PvP являются важным аспектом Dune: Awakening для некоторой [части аудитории], они должны стать необязательными и добавочными, нежели необходимыми для прогресса», — сформулировали новый подход авторы.

Первые изменения можно будет наблюдать в ближайшем патче, 1.3.20.0:

  • все PvP-зоны на территории бассейна Хагга в официальных мирах будут отключены;
  • эндгейм-зона «Сердце пустыни» будет разделена на две отдельные версии — с PvE и PvP (с 2,5-кратным множителем при добыче пряности и ресурсов).
Игроки в комментариях остались в восторге от анонсированных изменений

Кроме того, в Dune: Awakening появится возможность создавать собственные серверы со своими правилами и переносить на них своих персонажей из официальных миров (но не наоборот). Тестирование функции начнётся в ближайшее время.

Dune: Awakening вышла 10 июня 2025 года эксклюзивно на PC (Steam) и менее чем за две недели продалась в количестве 1 млн копий. Релиз на PS5, Xbox Series X и S всё ещё ожидается до конца 2026-го.

Материалы по теме
Страница Rust 2 появилась в Steam, но разработчики тут ни при чём
«Ни одну игру в жизни не ждал так же сильно»: разработчики Don't Starve взбудоражили фанатов анонсом Don’t Starve Elsewhere
Кооперативный пиратский экшен Windrose отправится в плавание по волнам раннего доступа уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови»
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую
Теги: dune: awakening, funcom, симулятор выживания
DJI выпустила электродвигатели, которые стирают грань между мотоциклом и велосипедом — Avinox M2S выдаст до двух «лошадок»
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Ждал чего-то подобного 20 лет»: первый геймплейный трейлер ролевого боевика Alkahest порадовал фанатов Dark Messiah of Might and Magic
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Страница Rust 2 появилась в Steam, но разработчики тут ни при чём 18 мин.
Microsoft заверила, что исправила все ошибки Windows 11 25H2 — по крайней мере известные 2 ч.
Google внедрила сквозное шифрование в Gmail на Android и iOS, но не для всех 2 ч.
После года жалоб игроков разработчики Dune: Awakening всё-таки сделают PvP полностью опциональным 2 ч.
Утилиты CPU-Z и HWMonitor подменили вредоносами на официальном сайте — разработчики уже всё исправили 5 ч.
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 5 ч.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 6 ч.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 6 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 6 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 7 ч.
Big Battlemage наконец предстал на фото: в Сети показали разборку видеокарты Intel Arc Pro B70 2 ч.
«Удачи вам в ваших сборках!»: EK Water Blocks подняла цены на компоненты для систем жидкостного охлаждения 2 ч.
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры 2 ч.
Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake 2 ч.
Спотовые цены на DDR4 упали на 5 % — впервые за год 2 ч.
Xiaomi 15T, Redmi Note 15 Pro 5G и Poco M8 — производительные и надёжные смартфоны 2 ч.
Framework предрекла смерть ПК в их теперешнем виде 2 ч.
В Южной Корее ввели бесплатный базовый мобильный интернет — даже после исчерпания трафика 2 ч.
Миллиард за мегаватт: «Ростелеком» построит 100-МВт дата-центр за 100 млрд рублей 3 ч.
Девять из десяти: CoreWeave заключила с Meta сделку на $21 млрд и тут же подписала контракт с Anthropic 5 ч.