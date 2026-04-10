После года жалоб игроков разработчики Dune: Awakening всё-таки сделают PvP полностью опциональным

Норвежский издатель и разработчик Funcom (принадлежит Tencent) анонсировал глобальную корректировку баланса PvE- и PvP-режимов в ролевой игре c элементами выживания и открытым миром Dune: Awakening.

По словам разработчиков, Dune: Awakening предлагает широкий выбор стилей игры, однако 80 % постоянной аудитории проекта взаимодействует исключительно с PvE-контентом, игнорируя PvP-составляющую.

На основе этих данных, отзывов игроков и результатов пользовательских опросов в команде решили переосмыслить подход и подчеркнуть, что Dune: Awakening в первую очередь ориентирована на PvE.

«Хотя конфликты в PvP являются важным аспектом Dune: Awakening для некоторой [части аудитории], они должны стать необязательными и добавочными, нежели необходимыми для прогресса», — сформулировали новый подход авторы.

Первые изменения можно будет наблюдать в ближайшем патче, 1.3.20.0:

все PvP-зоны на территории бассейна Хагга в официальных мирах будут отключены;

эндгейм-зона «Сердце пустыни» будет разделена на две отдельные версии — с PvE и PvP (с 2,5-кратным множителем при добыче пряности и ресурсов).

Кроме того, в Dune: Awakening появится возможность создавать собственные серверы со своими правилами и переносить на них своих персонажей из официальных миров (но не наоборот). Тестирование функции начнётся в ближайшее время.

Dune: Awakening вышла 10 июня 2025 года эксклюзивно на PC (Steam) и менее чем за две недели продалась в количестве 1 млн копий. Релиз на PS5, Xbox Series X и S всё ещё ожидается до конца 2026-го.