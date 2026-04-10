Big Battlemage наконец предстал на фото: в Сети показали разборку видеокарты Intel Arc Pro B70

Более крупный графический процессор Intel Big Battlemage наконец показали крупным планом. Пользователь YouTube с ником Tech Guy Beau опубликовал полную разборку одновентиляторной видеокарты Arc Pro B70 32GB, продемонстрировав миру корпус чипа BMG-G31, что даёт чёткое представление о размерах процессора, использованного в текущей топовой карте Intel Arc Pro. Судя по измеренным размерам кристалла, равным приблизительно 25 × 15 мм, его площадь составляет около 375 мм².

В своём видео Tech Guy Beau продемонстрировал, как отсоединить кабель питания и измерил монтажные отверстия, на основании чего и были получены размеры кристалла. Измеренная площадь кристалла всего на 7 мм² больше, чем цифра в 368 мм², ранее заявленная другими энтузиастами. Разница составляет около 1,9 %. Для измерения вручную, взятого из видеозаписи разборки, это находится в пределах диапазона, где перспектива, видимость краёв кристалла и скругление углов могут объяснить разницу.

В настоящее время BMG-G31 используется в видеокартах для рабочих станций Intel Arc Pro B70 и B65. Старшая B70 имеет 32 ядра Xe, 32 Гбайт памяти GDDR6 и 256-битную шину памяти. В тестовом наборе игр эта карта обеспечивает примерно на 45 % более высокую производительность, чем Arc Pro B60. Это делает BMG-G31 актуальной не только для рабочих станций, учитывая отсутствие игровой версии Arc B770 на полках магазинов.

Теги: intel, arc pro b70, разборка, кристалл, размеры
