Глава Microsoft Сатья Наделла объявил «красный код» для Copilot

Акции Microsoft, которые переживают затянувшийся спад, могут снова вернуться к росту: компания в экстренном порядке усилила работу над технологиями искусственного интеллекта, её облачное подразделение остаётся сильным, а финансовые результаты — стабильными, приводит Benzinga мнение аналитика BNP Paribas Стефана Словински (Stefan Slowinski).

Разочарование инвесторов связано с тем, что успех ИИ-помощника Copilot оказался не таким оглушительным, как рассчитывали в Microsoft, несмотря на то, что компания остаётся лидером в сегменте SaaS со своим сервисом 365 Commercial Cloud. В этой связи гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella) объявил экстренную мобилизацию ресурсов и бросил значительные силы на обновление Copilot — сервис станет более производительным, а работать с ним будет комфортнее. Уже 1 мая компания выпустит обновлённый пакет E7 и в течение года продолжит развёртывать новые функции. Продукт уже получил первые положительные отзывы, и даже на фоне риска конкуренции со стороны Anthropic восприятие Copilot может смениться на положительное.

Ещё один положительный фактор — успешная работа облачного подразделения Azure. В минувшем квартале Microsoft выделила 30 % облачных ресурсов на нужды разработки собственных проектов, таких как Copilot и создание собственных моделей ИИ. Это вызвало у инвесторов опасения, что компания начнёт конкурировать с собственными партнёрами, в том числе OpenAI. Даже несмотря на это, полагает эксперт, финансовые результаты Azure могут оказаться выше ожидаемых, даже если компания выделит на собственные нужды 50 % ресурсов — успех обеспечат высокий спрос на ИИ и дорогие вычислительные мощности.

Наконец, Microsoft может усовершенствовать собственные механизмы управления финансами, оптимизировав показатели капитальных затрат, свободного денежного потока и роста, используя мощности партнёров по неооблачным решениям. Доля свободных средств в выручке Microsoft составляет 20 %, и это очень хороший результат, который в сочетании с улучшенным восприятием Copilot и положительными результатами Azure вполне способен вернуть акции компании в зелёную зону.

Теги: microsoft, copilot, ии
