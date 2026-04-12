WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием

WhatsApp, его владелец Meta✴ и консалтинговая компания Accenture стали ответчиками по коллективному иску в федеральном суде Калифорнии, сообщает Cybernews. Истцы обвиняют компании в перехвате и передаче приватных сообщений третьим лицам, несмотря на заявления о сквозном шифровании чатов. На фоне скандала конкуренты Илон Маск (Elon Musk) и Павел Дуров публично раскритиковали политику безопасности мессенджера.

В иске утверждается, что WhatsApp и Meta✴, позиционируя мессенджер как защищённую платформу со сквозным шифрованием, на самом деле перехватывают, хранят и просматривают приватные сообщения пользователей. Истцы в лице Брайана Ширази (Brian Y. Shirazi) и Ниды Самсон (Nida Samson) считают это серьёзным вторжением в частную жизнь и нарушением законов о конфиденциальности. Согласно документам, сотрудники Meta✴ и субподрядчики имели широкий доступ к сообщениям, которые должны были быть зашифрованы и недоступны. В иске также утверждается, что компании позволяли третьим лицам просматривать сообщения пользователей WhatsApp без их согласия.

Маск, имеющий свою историю разногласий с главой Meta✴ Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), отреагировал на иск публикацией в своей социальной сети X словами «Нельзя доверять WhatsApp». Ранее он уже критиковал мессенджер, называя его небезопасным. Дуров, в свою очередь, заявил, что шифрование WhatsApp «может быть крупнейшим обманом потребителей в истории». Он обвинил WhatsApp в «обмане миллиардов пользователей» и подчеркнул, что «Telegram никогда этого не делал и не будет делать».

WhatsApp категорически отверг обвинения, назвав их ложными и абсурдными. В заявлении компания подчеркнула, что мессенджер использует сквозное шифрование по протоколу Signal уже десять лет, поэтому сообщения не могут быть прочитаны никем, кроме отправителя и получателя.