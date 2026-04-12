За пределами Китая человекоподобных роботов Unitree скоро можно будет купить через AliExpress

Как и в случае с электромобилями, рано или поздно игроки китайского рынка столкнутся с необходимостью международной экспансии, поэтому пионеры этого маршрута могут получить некоторое конкурентное преимущество. Unitree Robotics своих человекоподобных роботов рассчитывает продавать за пределами Китая через Alibaba, владеющую известной торговой площадкой AliExpress.

По данным South China Morning Post, самый доступный человекоподобный робот Unitree R1 уже на следующей неделе дебютирует на международном рынке при помощи этой торговой площадки. Сперва таких роботов можно будет заказать с доставкой из Китая в Северной Америке, Европе, Японии и Сингапуре, позже присоединятся и дополнительные каналы реализации. Представленный в прошлом году в Китае робот Unitree R1 у себя на родине стоит $4370 имеет рост 123 см и весит не менее 27 кг. Он обучен делать гимнастическое упражнение «колесо», принимать упор лёжа, вставать из него и спускаться со склона бегом. По какой цене R1 будет предлагаться на экспортных рынках, пока не уточняется.

В целом, Unitree уже предлагает достаточную часть своей продукции за пределами Китая, экспортная выручка в период с 2022 по 2024 годы превысила «домашнюю», поэтому её продукцию хорошо знают на международном рынке. Правда, в прошлом году доля экспортной выручки Unitree по итогам трёх первых кварталов опустилась до 39 %. Именно роботы Unitree принимали участие в новогоднем представлении в Пекине в этом году, которое транслировалось на всю страну. По итогам прошлого года компания поставила клиентам более 5000 человекоподобных роботов. Это в разы больше, чем отгрузили американские конкуренты вместе взятые. В этом году Unitree собирается поставить на рынок от 10 000 до 20 000 роботов. По оценкам TrendForce, компания займёт половину китайского рынка человекоподобных роботов в этом году, на втором месте окажется Agibot с 30 % рынка.