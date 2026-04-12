Рынок смартфонов вырос на 1% в I квартале, но к концу года ожидается спад на 15 %

По сообщению ведущей исследовательской компании Omdia, глобальный рынок смартфонов показал рост на 1 % в первом квартале 2026 года, превзойдя ожидания аналитиков. Однако этот результат носит временный характер и не отражает полного влияния резкого удорожания комплектующих и проблем в цепочках поставок.

Согласно отчёту, положительная динамика рынка в первом квартале объясняется предварительным накоплением запасов в каналах дистрибуции, что временно поддержало объёмы поставок. Стоимость мобильной оперативной памяти (DRAM) и флеш-памяти (NAND) выросла примерно на 90 % в квартальном сравнении, а во втором квартале ожидается дополнительное повышение на 30 %. Одновременно появились первые признаки нарушений в логистике и торговых потоках, что создаёт дополнительные трудности для глобальных цепочек поставок.

Samsung вернула себе первое место благодаря устойчивому спросу на флагманы и предзаказам на серию Galaxy S26, которые выросли более чем на 10 % по сравнению с предыдущей серией. Apple также показала сильный квартал за счёт стабильного ценообразования и твёрдого спроса на iPhone 17, несмотря на отдельные региональные перебои с поставками.

При этом большинство производителей устройств на базе Android испытывают трудности как с объёмами продаж, так и с рентабельностью, реагируя сокращением модельных линеек, выборочными запусками и более строгим ценообразованием. Одновременно Huawei укрепила позиции на внутреннем рынке благодаря конкурентным ценам, а компания Honor продолжила зарубежную экспансию.

По словам Саньяма Чаурасии (Sanyam Chaurasia), главного аналитика Omdia, производители вынуждены повышать цены из-за нарастающего ценового давления, однако влияние этих мер неравномерно. Компании, ориентированные на бюджетный и среднеценовой сегменты, такие как Xiaomi и Transsion, наиболее уязвимы из-за низкой маржинальности и ограниченных возможностей для повышения цен. Apple по большей части сохранила прежнее ценообразование, в то время как Samsung применяет избирательный подход в зависимости от рынка. Помимо прямого повышения цен, производители управляют маржинальностью через изменение конфигураций устройств, сокращение промоакций и корректировку цен в каналах сбыта.

Рунар Бьорховде (Runar Bjorhovde), главный аналитик Omdia, предупредил, что основное давление на отрасль ещё впереди.

«В краткосрочной перспективе повышение цен создаёт шок спроса, заставляя потребителей откладывать покупки, прежде чем постепенно адаптироваться по мере стабилизации цен. В то же время неопределённость в отношении цен и доступности побуждает некоторых партнёров по сбыту увеличивать запасы, временно поддерживая поставки. Однако это скорее отсрочит, чем компенсирует последствия для поставщиков», — сказал Бьорховде, спрогнозировав возможное сокращение рынка на 15 % по итогам года.