Сегодня 13 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Павел Дуров объяснил, что не так с защитой данных в WhatsApp

Когда владеющая мессенджером WhatsApp компания Meta столкнулась с групповым иском пользователей относительно нарушения приватности переписки, создатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой конкурирующей платформы, упрекнув WhatsApp в «масштабном обмане пользователей». Позже он пояснил более подробно, что не так с шифрованием данных в WhatsApp.

Источник изображения: Unsplash, Christian Wiediger

По словам Дурова, на которые ссылается РБК, резервные копии сообщений WhatsApp хранятся на серверах Apple и Google в незашифрованном текстовом виде. Как он считает, до 95 % всех личных сообщений в WhatsApp хранится именно в такой форме, если говорить о резервных копиях. «Шифрование резервных копий является необязательным, и мало кто его включает, не говоря уже об использовании надёжных паролей. Даже если вы зашифруете резервные копии WhatsApp надёжным паролем, ваши сообщения всё равно окажутся в незашифрованных облачных хранилищах — потому что более 90% людей, с которыми вы переписываетесь, этого не сделали», — написал Дуров.

Он также добавил, что WhatsApp сам хранит и раскрывает информацию о том, с кем общаются пользователи, назвав ситуацию «ужасающей». По его словам, поиск баланса между удобством использования и безопасностью является крайне сложной задачей, и многие разработчики просто вынуждены идти на «неприятные компромиссы». Заявления WhatsApp об использовании шифрования в своём сервисе Дуров недавно назвал «крупнейшим случаем обмана потребителей».

Сквозное шифрование для звонков, личных и групповых чатов WhatsApp внедрил в апреле 2016 года. Подразумевается, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и может быть расшифровано только на устройстве получателя. Если же речь идёт о бизнес-аккаунтах, то сообщения обрабатываются в той инфраструктуре, которую выбрал владеющий аккаунтом корпоративный пользователь. Обязанность шифрования в этом случае ложится уже на владельца инфраструктуры. На обвинения Дурова в WhatsApp ответили, что мессенджер предлагает сквозное шифрование резервных копий сообщений, хотя и не стали уточнять, какую именно часть этих копий оно покрывает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram
В WhatsApp добавили имена пользователей — в Telegram они появились ещё в 2014 году
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля
OpenAI обнаружила взлом стороннего компонента своих приложений — данные пользователей в безопасности
Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад
Теги: павел дуров, whatsapp, мессенджер, сквозное шифрование
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его
Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта
Павел Дуров объяснил, что не так с защитой данных в WhatsApp 46 мин.
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX 18 ч.
Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot 12-04 07:44
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля 12-04 07:43
Новая статья: Super Meat Boy 3D — как в старые добрые, но не совсем. Рецензия 12-04 00:03
Новая статья: Gamesblender № 771: Gamesblender — 15 лет! Отвечаем на вопросы зрителей 11-04 23:30
К 20-летию облака AWS в Amazon S3 появился файловый доступ 11-04 20:56
OpenAI обнаружила взлом стороннего компонента своих приложений — данные пользователей в безопасности 11-04 15:39
OpenAI обвинила Илона Маска в создании юридической «засады» по делу на $100 млрд 11-04 15:02
Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов 11-04 14:14
Apple готовит четыре варианта дизайна умных очков с оправой из ацетата 2 ч.
Китайский робот Unitree H1 продемонстрировал способность пробежать стометровку за 10 секунд 4 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK: лучшее предложение? 8 ч.
Бизнес-компьютеры MSI Cubi NUC TWG с активным и пассивным охлаждением выполнены в 0,55-литровом корпусе 15 ч.
AAEON представила промышленную рабочую станцию Boxer-6845-BTL с поддержкой ускорителя NVIDIA Blackwell 15 ч.
Рынок смартфонов вырос на 1% в I квартале, но к концу года ожидается спад на 15 % 15 ч.
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране 12-04 06:50
За пределами Китая человекоподобных роботов Unitree скоро можно будет купить через AliExpress 12-04 06:36
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров 12-04 05:49
Глава Amazon допустил продажу собственных чипов сторонним заказчикам 11-04 23:18