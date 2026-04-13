В Южной Корее разработан сверхтонкий модуль камеры с углом зрения 140 градусов

Габариты современных цифровых камер, встраиваемых в смартфоны, имеют некоторые ограничения, поэтому той же Apple при разработке сверхтонкого iPhone Air пришлось довольствоваться единственной камерой с тыльной стороны устройства. Южнокорейские разработчики недавно предложили создать камеру с углом обзора 140 градусов, которая в толщину занимает менее 1 мм.

Южнокорейских учёных из KAIST вдохновила природа. Принцип устройства инновационной камеры для мобильных устройств был подсмотрен у насекомых с их фасеточным зрением. Большой угол зрения достигается комбинацией нескольких компактных линз, создающих общую картину окружающего пространства из фрагментов, напоминающих мозаику. При этом в отличие от традиционных широкоугольных камер, которые размывают картинку на периферии, камера SOEMLA сохраняет чёткость картинки по всему диапазону углов обзора. С точки зрения компоновки она обладает весьма компактными размерами, выступая над поверхностью печатной платы всего на 0,94 мм. Обычные широкоугольные камеры могут выступать на 8,3 мм.

Помимо смартфонов и различных типов носимых устройств, такие камеры можно использовать в медицинском диагностическом оборудовании типа тех же эндоскопов. Впрочем, под вопросом пока остаётся способность такой камеры снимать видео в высоком разрешении или передавать детали изображения в условиях низкой освещённости. Кроме того, пока не уточняется, сколько подобные камеры будут стоить в условиях массового производства, и каким образом сочетаться с другими компонентами электронных устройств.