В Южной Корее разработан сверхтонкий модуль камеры с углом зрения 140 градусов

Габариты современных цифровых камер, встраиваемых в смартфоны, имеют некоторые ограничения, поэтому той же Apple при разработке сверхтонкого iPhone Air пришлось довольствоваться единственной камерой с тыльной стороны устройства. Южнокорейские разработчики недавно предложили создать камеру с углом обзора 140 градусов, которая в толщину занимает менее 1 мм.

Источник изображения: Apple

Южнокорейских учёных из KAIST вдохновила природа. Принцип устройства инновационной камеры для мобильных устройств был подсмотрен у насекомых с их фасеточным зрением. Большой угол зрения достигается комбинацией нескольких компактных линз, создающих общую картину окружающего пространства из фрагментов, напоминающих мозаику. При этом в отличие от традиционных широкоугольных камер, которые размывают картинку на периферии, камера SOEMLA сохраняет чёткость картинки по всему диапазону углов обзора. С точки зрения компоновки она обладает весьма компактными размерами, выступая над поверхностью печатной платы всего на 0,94 мм. Обычные широкоугольные камеры могут выступать на 8,3 мм.

Источник изображения: KAIST, Digital Trends

Помимо смартфонов и различных типов носимых устройств, такие камеры можно использовать в медицинском диагностическом оборудовании типа тех же эндоскопов. Впрочем, под вопросом пока остаётся способность такой камеры снимать видео в высоком разрешении или передавать детали изображения в условиях низкой освещённости. Кроме того, пока не уточняется, сколько подобные камеры будут стоить в условиях массового производства, и каким образом сочетаться с другими компонентами электронных устройств.

Материалы по теме
Исследователи c помощью ИИ превратили обычные умные часы в систему точного отслеживания движений руки
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки
Samsung Galaxy S26 Ultra как идеальный коллекционер воспоминаний
Учёные предложили неожиданный способ регистрации гравитационных волн — такой простой, что даже не верится
Китайские учёные научили животных «питаться» светом — клетки млекопитающих наделили способностью к фотосинтезу
На Большом адронном коллайдере впервые воспроизвели условия вскоре после Большого взрыва
Теги: южная корея, камера, изображение, изобретение, насекомые
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием
Павел Дуров объяснил, что не так с защитой данных в WhatsApp
Китайский робот Unitree H1 продемонстрировал способность пробежать стометровку за 10 секунд
Не рассчитали: переход вузов Миннесоты на Workday обошёлся вдвое дороже планируемого и привёл к ошибкам в начислении зарплат 1 мин.
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году 2 мин.
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX 20 ч.
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его 20 ч.
Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта 23 ч.
Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot 12-04 07:44
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля 12-04 07:43
Новая статья: Super Meat Boy 3D — как в старые добрые, но не совсем. Рецензия 12-04 00:03
Новая статья: Gamesblender № 771: Gamesblender — 15 лет! Отвечаем на вопросы зрителей 11-04 23:30
К 20-летию облака AWS в Amazon S3 появился файловый доступ 11-04 20:56
Sandisk рассчитывает начать опытный выпуск передовой памяти HBF до конца этого года 2 ч.
Apple готовит четыре варианта дизайна умных очков с оправой из ацетата 4 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK: лучшее предложение? 10 ч.
Бизнес-компьютеры MSI Cubi NUC TWG с активным и пассивным охлаждением выполнены в 0,55-литровом корпусе 16 ч.
AAEON представила промышленную рабочую станцию Boxer-6845-BTL с поддержкой ускорителя NVIDIA Blackwell 16 ч.
Рынок смартфонов вырос на 1% в I квартале, но к концу года ожидается спад на 15 % 17 ч.
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране 12-04 06:50
За пределами Китая человекоподобных роботов Unitree скоро можно будет купить через AliExpress 12-04 06:36
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров 12-04 05:49