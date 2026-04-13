Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order

Новая игровая студия Rant при поддержке издателя Cor3 представила Fragmentary Order — хардкорный шутер, тизерами которого глава Battlestate Games и режиссёр Escape from Tarkov Никита Буянов дразнил фанатов последние месяцы.

Fragmentary Order позиционируется как научно-фантастический мультиплеерный тактический боевой симулятор следующего поколения. Анонс сопровождался семиминутным трейлером и запуском официального сайта.

По сюжету в 2027 году Земля смогла избежать тотального уничтожения благодаря усилиям организации «Ядро» (Core), которая повела человечество в новую эпоху: колонизация Солнечной системы, развитие биотехнологий и так далее.

К 2251 году, когда разворачиваются события Fragmentary Order, все войны ведутся удалённо. Игрокам предстоит взять под контроль дистанционно управляемых клонов (фрилов) и отправлять их в зоны боевых операций по всей Солнечной системе.

Хотя к эвакуационным шутерам разработчики Fragmentary Order свой проект не относят, ключевые особенности жанра на месте: проникнуть в опасные локации, выполнить задачи, собрать ресурсы и выбраться оттуда живым.

Fragmentary Order создаётся для PC. Обещают твёрдую научную фантастику, детальную проработку и систему индивидуализации оружия, просторные карты, транспортные средства и первые публичные тестирования в 2026 году.

Rant Gaming Studios насчитывает более 100 разработчиков, включая ветеранов игровой индустрии и кинопроизводства. Кто стоит за студией, не уточняется, но предполагается, что Fragmentary Order — новый проект Буянова.