реклама
Blizzard открыла ворота: пользователи Battle.net из России и Белоруссии теперь могут сменить регион, не обращаясь в поддержку

Долгие годы смена региона учётной записи сервиса цифровой дистрибуции Battle.net от Blizzard Entertainment была для пользователей из России серьёзной головной болью, но на днях что-то изменилось.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, до недавних пор для изменения региона аккаунта Battle.net российским игрокам нужно было обращаться в службу поддержки, предоставлять ей доказательства пребывания в новом месте проживания и дожидаться ответа на запрос.

Как сообщает портал Noob Club, специализирующийся на играх Blizzard, теперь функция смены региона учётной записи Battle.net доступна без обращения в поддержку компании по этой ссылке (требуется авторизация).

Система сама определяет текущее местоположение пользователя и новый регион его учётной записи (см. пример выше). В случае возникновения ошибки с установкой позиции, следует отправить запрос в службу поддержки.

Менять страну проживания участникам Battle.net разрешается не чаще одного раза в 365 дней. От выбора региона зависит ассортимент товаров в магазине и валюта, в которой представлены цены.

Стоит отметить, что официально об упрощении процесса смены региона для пользователей Battle.net из России (и Республики Беларусь) в Blizzard не объявляли. Вполне возможно, изменение стало результатом бага или недосмотра.

Смена региона учётной записи цифровых магазинов в последние годы стала актуальной на фоне оттока крупных издателей из российского сегмента. Blizzard официально ушла из России в марте 2022 года.

Материалы по теме
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred
Blizzard заинтриговала фанатов StarCraft новой вакансией — шутер с открытым миром на Unreal Engine
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году
Теги: battle.net, blizzard entertainment
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
Red Hat уволила сотни программистов в Китае, чтобы перенести разработку в Индию
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры 23 мин.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 35 мин.
Blizzard открыла ворота: пользователи Battle.net из России и Белоруссии теперь могут сменить регион, не обращаясь в поддержку 2 ч.
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ 3 ч.
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order 4 ч.
Не рассчитали: переход вузов Миннесоты на Workday обошёлся вдвое дороже планируемого и привёл к ошибкам в начислении зарплат 5 ч.
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году 5 ч.
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX 24 ч.
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его 24 ч.
Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта 12-04 10:39
Хранилище Backblaze Storage Pod стал экспонатом Музея компьютерной истории 23 мин.
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды 38 мин.
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем 51 мин.
Aria Networks представила «думающую» сетевую платформу Deep Networking для высокоэффективных ИИ-инфраструктур 56 мин.
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов 3 ч.
Увеличенный космический грузовик Cygnus XL сегодня доставит на МКС сразу 5 т груза 3 ч.
Philips представила монитор Evnia 27M2G5800 с поддержкой 5K при 165 Гц или QHD при 330 Гц 3 ч.
Toyota показала в деле колёсного робота-баскетболиста нового поколения 5 ч.
В Южной Корее разработан сверхтонкий модуль камеры с углом зрения 140 градусов 6 ч.
Sandisk намерена начать опытный выпуск передовой памяти HBF до конца года 6 ч.