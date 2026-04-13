Blizzard открыла ворота: пользователи Battle.net из России и Белоруссии теперь могут сменить регион, не обращаясь в поддержку

Долгие годы смена региона учётной записи сервиса цифровой дистрибуции Battle.net от Blizzard Entertainment была для пользователей из России серьёзной головной болью, но на днях что-то изменилось.

Напомним, до недавних пор для изменения региона аккаунта Battle.net российским игрокам нужно было обращаться в службу поддержки, предоставлять ей доказательства пребывания в новом месте проживания и дожидаться ответа на запрос.

Как сообщает портал Noob Club, специализирующийся на играх Blizzard, теперь функция смены региона учётной записи Battle.net доступна без обращения в поддержку компании по этой ссылке (требуется авторизация).

Система сама определяет текущее местоположение пользователя и новый регион его учётной записи (см. пример выше). В случае возникновения ошибки с установкой позиции, следует отправить запрос в службу поддержки.

Менять страну проживания участникам Battle.net разрешается не чаще одного раза в 365 дней. От выбора региона зависит ассортимент товаров в магазине и валюта, в которой представлены цены.

Стоит отметить, что официально об упрощении процесса смены региона для пользователей Battle.net из России (и Республики Беларусь) в Blizzard не объявляли. Вполне возможно, изменение стало результатом бага или недосмотра.

Смена региона учётной записи цифровых магазинов в последние годы стала актуальной на фоне оттока крупных издателей из российского сегмента. Blizzard официально ушла из России в марте 2022 года.