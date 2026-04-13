Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем

Huawei продемонстрировала складной смартфон Pura X Max в преддверии презентации, намеченной на 20 апреля. Новая модель отличается от представленных на рынке складных смартфонов более широким экраном в раскрытом положении, что делает её похожей на планшет.

Компания позиционирует Pura X Max как первый в отрасли складной смартфон с широкоформатным внутренним экраном размером около 7,6–7,69 дюйма по диагонали с соотношением сторон 16:10. Благодаря этому смартфон ближе по удобству использования к компактным планшетам, таким как iPad mini, особенно для многозадачности и просмотра видео, пишет GizmoChina.

Внешний экран с диагональю около 5,5 дюйма позволяет отправлять сообщения и осуществлять звонки, не раскрывая устройство. Отверстие для фронтальной камеры на нём размещено в центре верхней части, тогда как на внутреннем экране оно смещено в угол. На задней панели размещён модуль основной камеры с горизонтально расположенными датчиками.

Спецификации Pura X Max пока неизвестны. По слухам, он будет базироваться на чипе Huawei Kirin 9030, который, как ожидается, будет использоваться в серии Pura 90, которая будет представлена в тот же день.

Pura X Max уже доступен для бронирования. На данный момент известно, что смартфон будет доступен в чёрном, белом, синем, золотом и оранжевом цветах в следующих кофигурациях: 12 + 256 Гбайт, 12 + 512 Гбайт, 16 + 512 Гбайт (коллекционное издание) и 16 Гбайт + 1 Тбайт.