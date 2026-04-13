Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды

Смартфон Nothing Phone (4a) Pro успешно прошёл серию испытаний на прочность, подтвердив статус одного из самых надёжно собранных устройств в своём сегменте. Однако независимые тесты выявили конструктивную особенность, которая может критически снизить уровень влагозащиты при неосторожном обращении с лотком для SIM-карты.

Автор популярного канала на YouTube JerryRigEverything Зак Нельсон (Zack Nelson) подверг аппарат стандартным проверкам, включая тесты на царапины по шкале Мооса и воздействие открытым огнём. Дисплей получил первые повреждения только на шестом уровне твёрдости, а пластиковая задняя панель оставила неустранимый белый след после контакта с зажигалкой в течение 20 секунд.

Ключевой проблемой стала конструкция отверстия микрофона, расположенного рядом со слотом для SIM-карты. Нельсон обнаружил, что инструмент для извлечения лотка может случайно проткнуть защитную водонепроницаемую мембрану, обеспечивающую рейтинг защиты от пыли и влаги IP65.

Однако, как выяснилось, разработчики предусмотрели дополнительный внутренний слой гидроизоляции, который сохранит базовую защиту от влаги даже после прокола этой мембраны. Тем не менее, автор краш-теста констатировал, что подобный нюанс отсутствует у многих других смартфонов, защитный слой которых невозможно повредить таким лёгким способом.

По итогам испытаний на прочность, Nothing Phone (4a) Pro, на который мы несколько дней назад сделали обзор, отлично показал себя в тесте на изгиб, что для смартфона среднего класса является хорошим результатом. Фактически, Нельсон отметил, что устройство выдержало тест на прочность «на отлично», а также назвал его самым качественно собранным аппаратом Nothing.

