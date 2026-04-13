Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов

Две основные проблемы развития аккумуляторных технологий традиционно связаны с количеством отходов, которые остаются после завершения срока службы батарей, а также с объёмом критически важных минералов, необходимых для их производства. Похоже, что к решению одной из этих проблем приблизились учёные из Японии.

Источник изображений: ETH Zurich

По данным японского телеканала NHK World, металлургический завод в Цуруге, префектура Фукуи, позиционирующий себя в качестве крупного игрока в индустрии переработки аккумуляторных батарей, достиг близкого к рекордным показателям уровня извлечения лития из отработанных литий-ионных батарей.

Во время интервью для NHK World вице-президент и глава JX Metals Circular Solutions Tsuruga Тадаси Накагава (Tadashi Nakagawa) отметил, что, по его мнению, вопрос безопасной переработки литий-ионных аккумуляторов является критически важным. «Мы надеемся, что наша технология найдёт применение в этой сфере и это принесёт пользу всей Японии», — сообщил Накагава.

Он рассказал, что учёным удалось улучшить показатель извлечения лития с менее чем 50 % до примерно 90 % благодаря инновациям и доработке уже используемых технологических процессов. Таким образом, японский завод добился одного из лучших показателей по извлечению лития из батарей в мире, что позволит укрепить позиции страны в индустрии переработки аккумуляторов.

Переработка батарей стала важной отраслью по мере распространения по всему миру электромобилей и увеличения объёмов потребительской электроники, в которой используются литий-ионные аккумуляторы. По итогам прошлого года объём индустрии извлечения лития из отработанных батарей оценивался в $13 млрд, но уже к 2035 году ожидается рост показателя до $70 млрд.

аккумулятор, литий-ионные, технологии
