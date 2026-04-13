Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom

В преддверии уже совсем скорого релиза научно-фантастический приключенческий экшен Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom удостоился первых оценок от западных критиков.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 130 обзоров Pragmata со средним рейтингом от 85 % (PS5, Xbox) до 90 % (Switch 2). На OpenCritic картина схожая — 87 % при 89 отзывах (игру рекомендуют 94 % журналистов).

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Хакерская мини-игра отлично вписалась в геймплей и не надоедает до самого конца

Рецензенты остались в восторге от научно-фантастического антуража, развития отношений Хью и Дианы, смеси боевого и хакерского геймплея, продуманного дизайна уровней, стильного визуального ряда и обилия контента для разблокировки.

В минусы игре записали поверхностное повествование (тема ИИ не раскрыта) и предсказуемый сюжет, посредственных боссов, относительно низкую сложность и неудобство возвращения в уже исследованные локации.

Pragmata рассчитана примерно на 10 часов прохождения

Критики сходятся во мнении, что эксперимент Capcom с Pragmata получился на редкость удачным: линейный экшен от третьего лица в духе игр эпохи Xbox 360 отлично смотрится и в 2026 году.

Релиз Pragmata ожидается 17 апреля на PC (от $60 в Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Несмотря на недоступность в российском сегменте, игра получила полный перевод на русский (текст и озвучка).

Материалы по теме
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order
Resident Evil Requiem стала первой игрой 2026 года с Denuvo, которую полноценно взломали пираты
Издатель Resident Evil Requiem и Pragmata не станет внедрять генеративный ИИ в новые игры, но совсем от технологии не откажется
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Индонезийский регулятор «слил» больше часа геймплея 007 First Light от создателей Hitman, включая концовку 4 мин.
GIF с танцем Рейчел из «Друзей» разросся до сотен гигабайт и сломал бэкапы Discourse 2 ч.
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров 3 ч.
Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет 3 ч.
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039 4 ч.
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 5 ч.
Бойкот рекламодателями соцсети X проверят на сговор — FTC запустило расследование 5 ч.
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры 7 ч.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 7 ч.
Блогер смастерил «суперкупол» для ПК из 15 вентиляторов Noctua — температура системы упала на 20 °C 5 мин.
Lenovo снова подняла цену Legion Go 2 с 2 Тбайт — теперь консоль почти вдвое дороже, чем на старте продаж 2 ч.
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows 3 ч.
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 4 ч.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 5 ч.
Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов 5 ч.
Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт 7 ч.
Хранилище Backblaze Storage Pod стало экспонатом Музея компьютерной истории 7 ч.
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды 7 ч.
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем 8 ч.