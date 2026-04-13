Эксперимент, очевидно, удачный: критики вынесли вердикт научно-фантастическому боевику Pragmata от Capcom

В преддверии уже совсем скорого релиза научно-фантастический приключенческий экшен Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom удостоился первых оценок от западных критиков.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 130 обзоров Pragmata со средним рейтингом от 85 % (PS5, Xbox) до 90 % (Switch 2). На OpenCritic картина схожая — 87 % при 89 отзывах (игру рекомендуют 94 % журналистов).

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Рецензенты остались в восторге от научно-фантастического антуража, развития отношений Хью и Дианы, смеси боевого и хакерского геймплея, продуманного дизайна уровней, стильного визуального ряда и обилия контента для разблокировки.

В минусы игре записали поверхностное повествование (тема ИИ не раскрыта) и предсказуемый сюжет, посредственных боссов, относительно низкую сложность и неудобство возвращения в уже исследованные локации.

Критики сходятся во мнении, что эксперимент Capcom с Pragmata получился на редкость удачным: линейный экшен от третьего лица в духе игр эпохи Xbox 360 отлично смотрится и в 2026 году.

Релиз Pragmata ожидается 17 апреля на PC (от $60 в Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Несмотря на недоступность в российском сегменте, игра получила полный перевод на русский (текст и озвучка).