Минувшие выходные для ближайшего окружения главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) ассоциируются с не самыми приятными событиями, поскольку в Сан-Франциско был задержан человек, предпринявший попытку поджечь дом Альтмана, а также направившийся с дальнейшими угрозами к офису OpenAI. Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Об этом со ссылкой на офис окружного прокурора Сан-Франциско сообщает сайт CNBC. Из предоставленных следствием документов становится известно, что Даниэль Морено-Гама (Daniel Moreno-Gama) руководствовался мотивами ненависти к технологиям искусственного интеллекта, намеревался убить Сэма Альтмана и располагал именами и адресами нескольких других руководителей OpenAI, членов совета директоров и инвесторов. Прокуратура Сан-Франциско обвинила Морено-Гаму в попытке убийства, на федеральном уровне ему предъявлены обвинения в попытке причинения вреда чужому имуществу при помощи воспламеняющихся веществ и незаконном владении огнестрельным оружием.

По данным ФБР, действия задержанного были решительными и хорошо спланированными, он не руководствовался сиюминутным порывом. Из материалов следствия становится известно, что Морено-Гама намеревался убить Сэма Альтмана и предупреждал окружающих об угрозе «уничтожения искусственным интеллектом». В материалах дела личность Альтмана фигурирует в качестве «жертвы номер один», но однозначно сопоставляется должности генерального директора «исследовательской компании, которая создаёт искусственный интеллект и работает на внутреннем и международном рынке». Упоминается наличие у обвиняемого данных с именами и адресами ещё нескольких высокопоставленных руководителей OpenAI, членов совета директоров и инвесторов. Свои преступные намерения Морено-Гама зафиксировал в письме, которое было обнаружено при нём после задержания. Приводятся выдержки из письменного обращения задержанного к Альтману: «Если каким-то чудом ты останешься в живых, тогда я буду считать это знаком свыше о твоём спасении».

По данным калифорнийской полиции, Морено-Гама примерно в половину четвёртого утра в прошлую пятницу метнул бутылку с зажигательной смесью в крыльцо дома Сэма Альтмана, после чего скрылся с места преступления пешком. Возгорание удалось ликвидировать, никто из обитателей дома не пострадал. Примерно к пяти утра того же дня Морено-Гама прибыл к офису OpenAI в Сан-Франциско, бросил стул в стеклянные двери здания и выкрикивал угрозы «сжечь всё вокруг и убить всех, находящихся внутри». Прибывшим на место происшествия полицейским удалось арестовать обвиняемого. В воскресенье местной полиции удалось задержать ещё двух людей, которые в тот день пытались напасть на дом Альтмана, не обошлось без перестрелки.