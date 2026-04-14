Поджигателя дома Сэма Альтмана обвинили в покушении на убийство — он видел в ИИ опасность для человечества

Минувшие выходные для ближайшего окружения главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) ассоциируются с не самыми приятными событиями, поскольку в Сан-Франциско был задержан человек, предпринявший попытку поджечь дом Альтмана, а также направившийся с дальнейшими угрозами к офису OpenAI. Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Об этом со ссылкой на офис окружного прокурора Сан-Франциско сообщает сайт CNBC. Из предоставленных следствием документов становится известно, что Даниэль Морено-Гама (Daniel Moreno-Gama) руководствовался мотивами ненависти к технологиям искусственного интеллекта, намеревался убить Сэма Альтмана и располагал именами и адресами нескольких других руководителей OpenAI, членов совета директоров и инвесторов. Прокуратура Сан-Франциско обвинила Морено-Гаму в попытке убийства, на федеральном уровне ему предъявлены обвинения в попытке причинения вреда чужому имуществу при помощи воспламеняющихся веществ и незаконном владении огнестрельным оружием.

По данным ФБР, действия задержанного были решительными и хорошо спланированными, он не руководствовался сиюминутным порывом. Из материалов следствия становится известно, что Морено-Гама намеревался убить Сэма Альтмана и предупреждал окружающих об угрозе «уничтожения искусственным интеллектом». В материалах дела личность Альтмана фигурирует в качестве «жертвы номер один», но однозначно сопоставляется должности генерального директора «исследовательской компании, которая создаёт искусственный интеллект и работает на внутреннем и международном рынке». Упоминается наличие у обвиняемого данных с именами и адресами ещё нескольких высокопоставленных руководителей OpenAI, членов совета директоров и инвесторов. Свои преступные намерения Морено-Гама зафиксировал в письме, которое было обнаружено при нём после задержания. Приводятся выдержки из письменного обращения задержанного к Альтману: «Если каким-то чудом ты останешься в живых, тогда я буду считать это знаком свыше о твоём спасении».

По данным калифорнийской полиции, Морено-Гама примерно в половину четвёртого утра в прошлую пятницу метнул бутылку с зажигательной смесью в крыльцо дома Сэма Альтмана, после чего скрылся с места преступления пешком. Возгорание удалось ликвидировать, никто из обитателей дома не пострадал. Примерно к пяти утра того же дня Морено-Гама прибыл к офису OpenAI в Сан-Франциско, бросил стул в стеклянные двери здания и выкрикивал угрозы «сжечь всё вокруг и убить всех, находящихся внутри». Прибывшим на место происшествия полицейским удалось арестовать обвиняемого. В воскресенье местной полиции удалось задержать ещё двух людей, которые в тот день пытались напасть на дом Альтмана, не обошлось без перестрелки.

Материалы по теме
Подозреваемый в нападении на Сэма Альтмана призывал «убивать гендиров технологических компаний»
OpenAI представила GPT-5.4-Cyber — передовую ИИ-модель для защиты от киберугроз
В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Вокруг Сэма Альтмана разгорелся мощный скандал — расследование показало, что он социопат и патологический лжец
OpenAI ищет рост вне Microsoft — ставка на AWS и корпоративный рынок
Теги: сэм альтман, openai, ии, преступность
сэм альтман, openai, ии, преступность
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.