Космический дата-центр — уже реальность: орбитальный кластер Kepler Communications открылся для бизнеса

Несмотря на шумиху вокруг космических центров обработки данных, в настоящее время на орбите находится не так много графических ускорителей. По мере изменения ситуации начинает вырисовываться ближайшая коммерческая перспектива орбитальных вычислений. В январе этого года канадская Kepler Communications развернула в космосе крупнейший на сегодняшний день вычислительный кластер, и он уже доступен для бизнес-клиентов.

Кластер Kepler включает в себя 40 модулей Nvidia Jetson Orin, которые размещены на 10 спутниках, связанных между собой лазерными коммуникационными линиями. У Kepler уже было 18 коммерческих клиентов, а на этой неделе компания объявила о новом партнёрстве. Клиентом компании стал стартап Sophia Space, который намерен протестировать программное обеспечение для своего орбитального компьютера, задействовав спутниковую группировку Kepler.

Эксперты ожидают, что крупные орбитальные центры обработки данных, подобные тем, которые планируют создать SpaceX и Blue Origin, появятся лишь в следующем десятилетии. Первым шагом в этом направлении станет обработка данных, собираемых на орбите, для улучшения сенсоров, используемых частными компаниями и государственными учреждениями.

Kepler не позиционирует себя в качестве компании, занимающейся ЦОД. Вместо этого она занимается созданием инфраструктуры для развёртывания приложений в космосе. Компания стремится занять место поставщика сетевых услуг для спутников партнёров, а также дронов и самолётов. В то же время Sophia Space ведёт разработку космических компьютеров с пассивным охлаждением, которые могли бы решить одну из главных проблем крупных ЦОД на орбите — предотвращение перегрева мощных процессоров без необходимости выведения на орбиту тяжёлых и дорогих систем активного охлаждения.

В рамках нового партнёрства Sophia Space загрузит свою операционную систему на один из спутников Kepler и попытается настроить её для управления шестью графическими ускорителями на двух космических аппаратах. Такая деятельность вполне естественна для стандартных ЦОД, но в космосе она будет вестись впервые. Обеспечение работоспособности ПО на орбите станет ключевым этапом снижения рисков для Sophia Space перед запланированным на следующий год запуском первого собственного спутника стартапа.

Для Kepler партнёрство с Sophia Space стало возможностью доказать полезность своей сети. Сейчас компания передаёт и обрабатывает данные, загружаемые с Земли или собранные с помощью инструментов, размещённых на спутниках Kepler. Однако по мере развития сегмента компания планирует устанавливать связь со сторонними спутниками для предоставления услуг связи и обработки данных.

Представитель Kepler сообщил, что спутниковые компании планируют будущие активы, исходя из этой модели, указывая на преимущества выгрузки и обработки данных для энергоёмких датчиков, таких как радары с синтезированной апертурой. Американские военные являются ключевым заказчиком работ такого вида, поскольку они создают новую систему противоракетной обороны, которая основана на обнаружении и отслеживании угроз со спутников. Ранее Kepler уже продемонстрировала работоспособность своей системы связи «космос-воздух» для правительства США.