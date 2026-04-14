Смартфон Trump Mobile T1 показался в новом дизайне — с флагом США, но без «Сделано в США»

На получившем редизайн с новым логотипом сайте оператора Trump Mobile появилось изображение обновлённой версии смартфона T1, которая, как сообщает ресурс The Verge, является окончательной, хотя информации о том, когда он появится в продаже, пока нет.

Источник изображения: Trump Mobile/The Verge

Смартфон выполнен в золотистом цвете, с изображением американского флага на задней панели и надписью Trump Mobile. На задней панели новинки, внешне похожей на HTC U24 Pro, находится тройная камера с вертикальным размещением сенсоров, включая 50-мегапиксельный основной модуль и телеобъектив с 2-кратным зумом, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей. Предполагается, что диагональ OLED-дисплея составляет 6,78 дюйма. Смартфон базируется на неназванном чипсете Qualcomm Snapdragon 7-й серии. Устройство работает под управлением Android 15. Для питания используется аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Как отметил The Verge, с сайта убрали все упоминания о предыдущей цене в $499, хотя по-прежнему принимают депозиты в $100 с обещанием «зафиксировать» «акционную цену».

Источник изображения: Allison Johnson/The Verge

Ещё раньше убрали примечание «сделано в США», как и утверждение, что «за каждым устройством стоят американские руки». Теперь сообщается, что телефон «создается благодаря американским инновациям», а «американские команды помогают в разработке дизайна и обеспечении качества».

Ранее Trump Mobile получил разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на выпуск смартфона и подал на прошлой неделе заявку на регистрацию товарного знака 47 Plan. The Verge полагает, что редизайн сайта — ещё одно свидетельство того, что смартфон T1 может вскоре поступить в продажу.

Теги: trump mobile, смартфон
