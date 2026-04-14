Завтра смартфон Vivo V70 поступит в продажу в России

В России стартуют продажи смартфона Vivo V70. Его отличают передовой набор камер и средств фото- и видеосъёмки; в наличии качественный дисплей, ёмкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки и функциональная программная платформа.

Смартфон Vivo V70 может похвастаться основной 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией и 1/1,56-дюймовым сенсором, 50-мегапиксельной камерой с 1/1,95-дюймовым сенсором и телеобъективом, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной фронтальной с автофокусом. Впервые в смартфонах Vivo серии V реализована поддержка видеосъёмки в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Модель Vivo V70 выполнена в алюминиевом корпусе, предлагающем защиту по стандартам IP68 и IP69 и обладающим противоударными свойствами: смартфон выдерживает падение с высоты до 1,8 м. Выполненная из матового стелка задняя панель предотвращает появление отпечатков пальцев и царапин.

Диагональ OLED-дисплея составляет 6,59 дюйма, частота обновления равна 120 Гц, разрешение — 459 точек на дюйм; имеется встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который распознаёт прикосновение даже мокрых рук. Высокую производительность Vivo V70 обеспечивают быстрая оперативная память LPDDR5X и встроенный накопитель стандарта UFS 4.1. Аккумулятор BlueVolt имеет ёмкость 6500 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

В качестве программной платформы Vivo V70 выступает OriginOS 6 на основе Android. Она включает функцию Origin Island — вывод контекстных данных и управления сопутствующими операциями в области выреза; поддерживается быстрый обмен файлами с другими смартфонами Vivo и с iPhone. Предусмотрена также функция Private Space — это закрытая среда для хранения конфиденциальной информации и приложений.

Vivo V70 доступен в цветах «Холодный серый» и «Элегантный чёрный». Смартфон поступит в продажу 15 апреля в версиях с накопителем на 256 Гбайт и оперативной памятью объёмом 8 или 12 Гбайт.