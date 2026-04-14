Microsoft закроет приложение Outlook Lite уже в следующем месяце

В Microsoft приняли решение о прекращении поддержки мобильного приложения Outlook Lite в мае. Оно предназначалось для смартфонов небольшой производительности и просуществовало около четырёх лет.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Microsoft прекратит поддержку Outlook Lite 26 мая. Приложение вышло в 2022 году — его создали для запуска на смартфонах с небольшим объёмом оперативной памяти и для работы в регионах с медленным интернет-соединением. О грядущем отказе от Outlook Lite компания Microsoft объявила ещё в октябре 2025 года, сообщив, что оно будет удалено из Google Play. Теперь стала известна точная дата, когда оно фактически перестанет работать у тех, кто ещё продолжает им пользоваться.

«Чтобы продолжать пользоваться безопасной и многофункциональной электронной почтой, рекомендуем перейти на Outlook Mobile», — сообщается на официальной странице поддержки приложения Outlook Lite. Пользователи Outlook Lite смогут восстановить доступ к электронной почте, функциям календаря и вложениям только после установки полнофункционального Outlook Mobile. При попытке открыть неподдерживаемое приложение, они будут направляться в магазин Google «Play Маркет» для скачивания стандартного Outlook.

Теги: microsoft, outlook, android
