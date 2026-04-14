Опубликованы изображения смартфона-раскладушки Motorola Razr 70

Трудно переоценить вклад, который сделала Motorola в популяризацию телефонов-раскладушек — стильный внешний вид помог оригинальному Razr добиться успеха, и теперь производитель пытается воссоздать его, выпуская смартфоны со складными экранами и тем же названием. Не за горами выход Razr 70.

В прошлом году Motorola порадовала моделью Razr Ultra, которую отличали оригинальные цвета и текстуры, и теперь компания решила не ограничиваться старшим устройством в линейке. Это подтверждают опубликованные авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass) изображения ещё не вышедшего смартфона Motorola Razr 70, который будет продаваться в США под названием Razr 2026.

В подборку попали четыре варианта Motorola Razr 70: бирюзовый с ромбовидным узором, тёмно-серый с отделкой под ткань, серебристый с клетчатой поверхностью под мрамор и розовый с волнистой текстурой. Официальных названий для этих вариантов инсайдер не привёл, но из прошлых утечек стало известно, что бирюзовый может получить наименование Pantone Sparkling Green, а серый с тканевой текстурой — Pantone Hematite.

Прочие элементы внешнего вида значительных изменений, видимо, не претерпят. Что же касается технических характеристик, Motorola Razr 70 может получить до 16 Гбайт оперативной памяти и немного более мощный процессор, чем у предшественника — тот предлагал чип MediaTek Dimensity 7400X. Ориентировочные цены и дата выхода смартфона пока неизвестны.