Rolls-Royce разработает малые модульные ядерные реакторы для Великобритании

Великобритания сделала важный шаг в сторону развития ядерной энергетики: правительство страны подписало контракт с компанией Rolls-Royce на начало проектных работ по созданию малых модульных реакторов (SMR). Сделка заключена через государственную структуру Great British Energy – Nuclear (GBE-N), которая выбрала Rolls-Royce SMR в качестве предпочтительного поставщика из четырёх претендентов ещё в июне прошлого года.

Источник изображения: Rolls-Royce

На финансирование проекта в рамках бюджета 2025 года выделено £2,6 млрд (около $3,5 млрд). Также компания получила доступ к кредиту Национального фонда благосостояния в размере £599 млн. Решение создать инфраструктуру SMR направлено на укрепление энергетической безопасности страны и обеспечение стабильного чистого электричества для растущих нужд электромобилей и дата-центров для ИИ.

Малые модульные реакторы отличаются от традиционных АЭС меньшей мощностью — не более трети от обычных станций — и модульной конструкцией, которая позволяет собирать реакторные блоки и основные узлы на заводе, а затем транспортировать их на место установки. Первый проект реализуется на площадке Уилфа (остров Англси), где ранее работала закрытая в 2015 году станция Magnox. Здесь планируется разместить три энергоблока общей мощностью не менее 1,4 ГВт, что обеспечит электричеством примерно 3 млн британских домов на срок более 60 лет. Площадка была выкуплена GBE-N у Hitachi в начале 2024 года за £160 млн. Конструкция будущего реактора будет стандартизирована, что должно снизить затраты и ускорить сроки строительства.

Контракт запускает этап проектирования для конкретной площадки, начало взаимодействия с регуляторами и подготовку к окончательному инвестиционному решению по проекту. По словам представителей Rolls-Royce SMR, первые три блока на Уилфе могут начать работу в середине 2030-х годов. Аналитики отмечают, что коммерчески жизнеспособные SMR появятся на рынке примерно через десять лет, а широкое признание ожидается около 2035 года. Компания уже имеет обязательства в Европе, включая планы на SMR общей мощностью до 3 ГВт в Чехии в партнёрстве с компанией ČEZ, что делает Rolls-Royce единственной в Европе компанией с несколькими реальными обязательствами по SMR.

Выбор Rolls-Royce как ведущего проектировщика SMR для нужд Великобритании вполне объясним. Атомный подводный флот страны базируется на реакторах этой компании. Впрочем, для гражданского применения военные технологии не будут использоваться. Было заявлено, что SMR Rolls-Royce станут своего рода уменьшенной и более технологически развитой копией классических водных реакторов под давлением (распад низкообогащённого урана, кипячение воды, турбины — всё как обычно). Главной особенностью SMR Rolls-Royce станет отказ от применения борной кислоты в первом контуре реактора, что снизит на него химическую нагрузку и упростит регулирование среды в нём.

Материалы по теме
Rolls-Royce анонсировала роскошный электрический кабриолет Project Nightingale — выпустят всего сто экземпляров
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций
К созданию спонсируемого Биллом Гейтсом нетипичного ядерного реактора подключили ИИ — процесс пойдёт живее
Китай создаёт первый в мире гибрид атомного реактора и ускорителя — в его топке сгорят даже радиоактивные отходы
Amazon поглотила спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд и договорилась о сотрудничестве с Apple
Китайские власти за десять лет потратили на развитие полупроводникового производства втрое больше, чем американские
Теги: rolls-royce, smr, реактор, великобритания
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.