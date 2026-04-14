Rolls-Royce разработает малые модульные ядерные реакторы для Великобритании

Великобритания сделала важный шаг в сторону развития ядерной энергетики: правительство страны подписало контракт с компанией Rolls-Royce на начало проектных работ по созданию малых модульных реакторов (SMR). Сделка заключена через государственную структуру Great British Energy – Nuclear (GBE-N), которая выбрала Rolls-Royce SMR в качестве предпочтительного поставщика из четырёх претендентов ещё в июне прошлого года.

На финансирование проекта в рамках бюджета 2025 года выделено £2,6 млрд (около $3,5 млрд). Также компания получила доступ к кредиту Национального фонда благосостояния в размере £599 млн. Решение создать инфраструктуру SMR направлено на укрепление энергетической безопасности страны и обеспечение стабильного чистого электричества для растущих нужд электромобилей и дата-центров для ИИ.

Малые модульные реакторы отличаются от традиционных АЭС меньшей мощностью — не более трети от обычных станций — и модульной конструкцией, которая позволяет собирать реакторные блоки и основные узлы на заводе, а затем транспортировать их на место установки. Первый проект реализуется на площадке Уилфа (остров Англси), где ранее работала закрытая в 2015 году станция Magnox. Здесь планируется разместить три энергоблока общей мощностью не менее 1,4 ГВт, что обеспечит электричеством примерно 3 млн британских домов на срок более 60 лет. Площадка была выкуплена GBE-N у Hitachi в начале 2024 года за £160 млн. Конструкция будущего реактора будет стандартизирована, что должно снизить затраты и ускорить сроки строительства.

Контракт запускает этап проектирования для конкретной площадки, начало взаимодействия с регуляторами и подготовку к окончательному инвестиционному решению по проекту. По словам представителей Rolls-Royce SMR, первые три блока на Уилфе могут начать работу в середине 2030-х годов. Аналитики отмечают, что коммерчески жизнеспособные SMR появятся на рынке примерно через десять лет, а широкое признание ожидается около 2035 года. Компания уже имеет обязательства в Европе, включая планы на SMR общей мощностью до 3 ГВт в Чехии в партнёрстве с компанией ČEZ, что делает Rolls-Royce единственной в Европе компанией с несколькими реальными обязательствами по SMR.

Выбор Rolls-Royce как ведущего проектировщика SMR для нужд Великобритании вполне объясним. Атомный подводный флот страны базируется на реакторах этой компании. Впрочем, для гражданского применения военные технологии не будут использоваться. Было заявлено, что SMR Rolls-Royce станут своего рода уменьшенной и более технологически развитой копией классических водных реакторов под давлением (распад низкообогащённого урана, кипячение воды, турбины — всё как обычно). Главной особенностью SMR Rolls-Royce станет отказ от применения борной кислоты в первом контуре реактора, что снизит на него химическую нагрузку и упростит регулирование среды в нём.