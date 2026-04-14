Sony представила игровой OLED-монитор Inzone M10S II с частотой до 720 Гц и ценой $1100

В прошлом году Sony выпустила Inzone M10S — киберспортивный игровой OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 480 Гц. Сегодня компания представила обновлённую модель M10S II, разработанную в сотрудничестве с игровой организацией Fnatic. Новинка предлагает поддержку двух режимов работы: в разрешении QHD с частотой 540 Гц и в разрешении 720p с частотой 720 Гц.

В основе M10S II используется WOLED-матрица LG Primary RGB Tandem четвёртого поколения, предлагающая более высокие показатели яркости и контрастности по сравнению с предыдущими панелями. Функция двойного режима предназначена для любителей соревновательных игр, которые хотят иметь возможность переключаться с очень быстрой картинки в высоком разрешении на ещё более быстрое изображение, даже с условием снижения качества изображения.

Inzone M10S II, как и предшественник, предлагает возможность переключения между полноразмерным 27-дюймовым изображением (в разрешении 1440p) и 24,5-дюймовым (с разрешением 1332p/1080p). Картинку можно выровнять как по центру, так и по нижней грани, а вокруг неё будут располагаться чёрные рамки. Эта возможность повышает гибкость выбора нужных игровых настроек для соревновательных игр.

Монитор также оснащён двумя специализированными игровыми режимами, разработанными для улучшения соревновательной игры. Режим FPS Pro для шутеров от первого лица воспроизводит качество изображения на популярных ЖК-мониторах, а режим FPS Pro+ использует преимущества OLED для получения оптимальных игровых визуальных эффектов. Время отклика дисплея составляет 0,02 мс, что, как и у других современных высококачественных мониторов WOLED, лишь немного быстрее, чем у предыдущих поколений.

Возможно, самым значительным улучшением технических характеристик M10S II является добавление функции вставки чёрного кадра (BFI) для уменьшения размытости при движении. Sony утверждает, что её алгоритм BFI обеспечивает более высокую яркость, чем аналогичные реализации на конкурирующих мониторах, поскольку яркость является важным преимуществом при использовании BFI для получения более плавного изображения. В этом режиме M10S II будет работать на максимальной частоте 240 Гц вместо обычных 540 Гц.

Монитор поддерживает переменную частоту обновления, совместим с Nvidia G-Sync, а также имеет функцию «экстремального» подавления мерцания VRR, которая уменьшает видимое мерцание, иногда заметное на мониторах, адаптирующихся к скачкам и падениям частоты кадров.

Inzone M10S II оснащён разъёмом DisplayPort 2.1a (UHBR13.5 со скоростью до 54 Гбит/с), портом HDMI 2.1 и USB-концентратором. В комплект поставки монитора входит немного усовершенствованная версия дискообразной подставки, которая поставлялась с оригинальной моделью M10S. Обновлённая подставка позволяет увеличить угол наклона экрана.

Стоимость Inzone M10S II составляет прежние $1099,99. Монитор появится в продаже позже и эксклюзивно в онлайн-магазине Sony.