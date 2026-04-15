Xiaomi выпустила Redmi G Pro 32U 2026 — 31,5-дюймовый игровой двухрежимный QD-Mini-LED-монитор за $470

Компания Xiaomi представила в Китае двухрежимный игровой монитор Redmi G Pro 32U 2026. Новинка предлагает формат 31,5 дюйма и доступна для предзаказа за 3199 юаней (около $469).

Монитор Redmi G Pro 32U 2026 поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей при частоте обновления 160 Гц, а также 1920 × 1080 пикселей при частоте 320 Гц. Дисплей обладает скоростью отклика 1 мс (GtG) и оснащён 1152 локальными зонами затемнения подсветки Mini-LED.

Пиковая яркость экрана составляет 1600 кд/м2. Для монитора заявлен сертификат DisplayHDR 1000 и поддержка технологии улучшения изображения Dolby Vision.

Redmi G Pro 32U 2026 имеет 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также 100-процентный Adobe RGB и sRGB. Точность цветопередачи заявлена на уровне Delta E <1, что делает его подходящим не только для гейминга, но и для работы с цифровым контентом.

Монитор имеет некоторые функции Smart TV. Он оснащён четырёхъядерным процессором Cortex-A73, 3 Гбайт оперативной, 32 Гбайт постоянной памяти и работает под управлением операционной системы HyperOS 3. Для него заявлена поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Кроме того, он оснащён парой динамиков мощностью по 5 Вт.

Набор внешних разъёмов монитора включает два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два порта USB 3.0 Type-A, а также один USB-C с функцией зарядки на 90 Вт. Кроме того, новинка имеет 3,5-мм аудиовыход.

Xiaomi пока не сообщала, появится ли Redmi G Pro 32U 2026 в продаже за пределами Китая.

Теги: mini-led, игровой монитор, xiaomi, redmi
