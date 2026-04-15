В США испытали базовую станцию сотовой связи на дирижабле — она трое суток работала из стратосферы

Американская компания Sceye — специалист по стратосферным платформам (HAPS) — успешно завершила испытательный полёт своего дирижабля SE2 с солнечными панелями на корпусе. Воздушное судно длиной около 82 метров в сумме продержалось в воздухе 12 суток на высоте более 15 000 м. За это время оно преодолело расстояние более 10 000 км из США в Бразилию, что стало финальным испытанием перед началом опытной эксплуатации в Японии.

Разработка платформы ведётся по контракту с японским концерном SoftBank. Летом этого года дирижабль Sceye с базовой станцией сотовой связи начнёт проходить программу испытаний в Японии. Одна такая платформа способна заменить дюжину вышек сотовой связи, обещая лучшие каналы по сравнению с низкоорбитальной спутниковой группировкой за меньшие деньги и с существенно более низкими задержками.

В ходе 12-дневной программы Endurance Program SE2 (программа проверки на выносливость) покрытый солнечными панелями дирижабль выполнил полный суточный цикл полёта над Нью-Мексико, а затем ещё три последовательных суточных цикла у побережья Бразилии. Днём солнечные панели на дирижабле заряжали литийсерные аккумуляторы плотностью 425 Вт·ч/кг, а в тёмное время суток расходовали запасённую энергию на работу хвостового двигателя и питание станции. Рекордом стало удержание дирижабля над местностью с дрейфом не более чем на один километр за сутки. Всё необходимое для этого питание получалось от солнца.

У компании SoftBank пока нет чётких планов по эксплуатации высотных стратосферных платформ сотовой связи. Если она не начнёт повседневной эксплуатации подобных систем, то они могут быть подготовлены для развёртывания во время стихийных бедствий.