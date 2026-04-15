Intel рассказала, каким должен быть игровой ноутбук с ИИ на базе Core Ultra 200HX Plus, — тихим, мощным и холодным

Intel представила обновлённую концепцию «бесшумных игровых ноутбуков с искусственным интеллектом» (AI Quiet Plus Gaming Laptop). Новая концепция охватывает процессоры Core Ultra 200HX Plus и предъявляет более строгие требования к уровню шума, температуре, времени автономной работы и программному обеспечению ноутбуков.

По словам представителей Intel, уровень шума в системах, соответствующих концепции «бесшумных игровых ноутбуков с искусственным интеллектом», должен составлять не более 43 дБА, температура поверхности в зоне контакта с клавиатурой — не более 40 °C, а время автономной работы — не менее 7 часов. По сравнению с предыдущей версией, в новой концепции целевой уровень шума снижен на 2 дБА, целевой уровень температуры поверхности — на 2 °C, а целевое время автономной работы увеличено на 1 час. Кроме того, компания хочет, чтобы производительность в бесшумном режиме с искусственным интеллектом была близка к производительности в режиме Rampage Mode.

Что касается программного обеспечения, то, по словам представителей Intel, эти ноутбуки должны поддерживать оптимизацию платформы одним нажатием кнопки с помощью пакета IPPP и включать в себя Intel AI Gaming Assistant Suite 2.0.

В программе участвуют несколько компаний, в том числе Lenovo Legion, HP HyperX, MSI и Asus. Их системы в настоящее время проходят испытания и оптимизацию, чтобы соответствовать требованиям Intel в рамках концепции.

Intel также заявила, что планирует сотрудничать с компанией Li Auto в рамках проекта, который, по её словам, позволит создать иммерсивный игровой опыт, сочетающий в себе электромобили на новых источниках энергии и бесшумные игровые ноутбуки с искусственным интеллектом.