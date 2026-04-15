Поездка затягивается: уютный симулятор путешествий в доме на колёсах Outbound не выйдет 23 апреля

Разработчики из нидерландской студии Square Glade Games (Above Snakes) объявили о вынужденном переносе на более поздний срок своей игры Outbound — уютного симулятора путешествий в автодоме.

Напомним, Outbound была представлена в феврале 2024 года, вскоре после этого успешно прошла краудфандинговую кампанию на Kickstarter (на 885 % перевыполнив план) и готовилась к релизу 23 апреля.

Как стало известно, Square Glade Games решила отложить релиз Outbound на три недели, до 14 мая. Анонс сопровождался прикреплённым ниже геймплейным трейлером с новой датой выхода.

В качестве причины переноса указали выявленную на последнем этапе разработки серьёзную проблему. Времени на то, чтобы устранить неурядицу в срок к запланированной ранее дате релиза, не было.

Разработчики уверены, что перенос позволит сделать Outbound более отполированной игрой. В благодарность фанатам за терпение авторы продлят срок доступности временной демоверсии с 21 апреля до 12 мая.

Пользователям Outbound (в одиночку или в кооперативе на четверых) предстоит построить уютный дом на колёсах, улучшать и украшать его, создавать рабочие станции, выращивать урожай и исследовать яркий мир.

Outbound создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Обещают утопический мир недалёкого будущего, экологически чистые источники энергии (солнце, ветер, вода) и текстовый перевод на русский.