Google выпустила приложение Gemini для macOS

Компания Google выпустила полноценное приложение Gemini для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Apple macOS. Для запуска ИИ-помощника поверх других окон достаточно нажать сочетание клавиш Option + Space.

После запуска Gemini пользователь может взаимодействовать с продолговатой панелью в стиле Liquid Glass. Нажатие на знак «+» вызывает меню, позволяющее загружать файлы, документы из Google Диска, фотографии и др. В дополнение к этому есть возможность открыть общий доступ к окну. В нижней части меню размещены функции для генерации изображений, видео, аудио, функция запуска глубокого исследования и др. Чтобы выпадающее меню не выглядело слишком большим, несколько ИИ-инструментов помещены в подменю «Больше инструментов».

В правой части панели Gemini размешены кнопки для смены используемой ИИ-модели, голосового ввода, а также иконка для запуска полноценного приложения. В целом Gemini для macOS повторяет веб-версию сервиса с той же боковой панелью, выполненной в стиле Liquid Glass. В процессе взаимодействия с Gemini данные пользователя синхронизируются с его учётной записью Google.

В описании сказано, что версия ИИ-помощника для macOS позволит «делиться с Gemini всем, что есть на вашем экране», включая локальные файлы. Приложение доступно на компьютерах Mac, работающих под управлением macOS 15 и более поздних версий операционной системы.