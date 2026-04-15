Новый ИИ-помощник Adobe может использовать приложения Creative Cloud для выполнения задач

В октябре прошлого года Adobe в рамках проекта «Project Moonlight» представила ИИ-помощника, который мог выполнять разные задачи, обращаясь к другим приложениям компании, таким как Acrobat, Photoshop и Express. Теперь этот продукт становится общедоступным под названием Firefly AI Assistant.

В ближайшие недели Firefly AI Assistant станет доступен в рамках публичного бета-тестирования. В компании не уточнили, будет ли стоимость доступа к ИИ-помощнику отличаться от текущих тарифных планов Firefly. Как и другие подобные инструменты, ИИ-помощник позволят выполнять разные задачи на основе текстовых запросов. По данным Adobe, для достижения нужного результата он может задействовать разные приложения, такие как Firefly, Photoshop, Premiere, Lightroom, Express, Illustrator и др.

Пользователи могут корректировать результаты работы ИИ-помощника с помощью дополнительных текстовых подсказок, а также кнопок и ползунков. Firefly AI Assistant способен предлагать какие-либо действия, координировать взаимодействие между разными этапами выполнения задач и приложениями, осуществлять выполнение рабочих процессов, оставляя пользователю возможность вмешаться в работу в любой момент.

Firefly AI Assistant показывает разные элементы управления, в зависимости от того, над каким проектом работает пользователь. Например, если осуществляется редактирование набора фотоснимков какого-то товара в лесу, ассистент может вывести простой ползунок для увеличения или уменьшения количества деревьев и листвы. Отмечается, что со временем ИИ-помощник будет узнавать больше о творческих предпочтениях пользователя, за счёт чего сможет предлагать наиболее подходящие действия.

В дополнение к этому Adobe запускает для ИИ-помощника функцию «навыки», состоящие из нескольких шагов. Например, навык «материалы для социальных сетей» позволит адаптировать изображения для публикации на разных платформах, обрезая или расширяя их, оптимизируя размер файлов и др.

Теги: firefly ai assistant, firefly, adobe
