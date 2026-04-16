Астероид Апофис подлетит рекордно близко к Земле в 2029 году — ниже орбиты многих спутников

Более двадцати лет назад был открыт астероид 99942 Апофис (Apophis), названный так в честь древнеегипетского бога хаоса, тьмы и огня. Он стал первым за многие годы потенциально наиболее опасным объектом, грозящим столкновением с Землёй. По этой причине Апофис привлёк к себе самое пристальное внимание астрономов, ведь его орбита грозила пересечься с нашей планетой уже 13 апреля 2029 года.

По своей сути Апофис — это реликт ранней Солнечной системы возрастом около 4,6 млрд лет. Он состоит из первозданного материала, который никогда не входил в состав планет или спутников. По оценкам NASA, средний диаметр Апофиса составляет около 375 метров, а его поверхность подвергалась длительному воздействию космической среды, включая солнечный ветер и космические лучи.

Изначально после открытия в 2004 году астероид считался угрозой для нас из-за возможного столкновения с Землёй в 2029, 2036 или 2068 годах, однако последующие наблюдения изменили эту оценку. В 2021 году NASA на 100 лет исключило Апофис из каталога потенциально опасных для Земли объектов.

С учётом уточнённых данных, 13 апреля 2029 года Апофис пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли — всего около 32 тыс. км от поверхности планеты. Это почти в 12 раз ближе, чем среднее расстояние до Луны, и даже ближе, чем орбита многих геостационарных спутников. Такое сближение станет одним из самых тесных за всю историю наблюдений за объектами подобного размера и отнесено NASA к категории «очень редких событий».

Астрономы подчёркивают, что пролёт будет абсолютно безопасным, хотя гравитация Земли может лишь слегка изменить орбиту астероида вокруг Солнца, сделав её чуть больше, но риск столкновения останется нулевым. После пролёта в 2029 году Апофис перейдёт в группу астероидов аполлонов — объектов, пересекающих орбиту Земли, но обращающихся вокруг Солнца по более широкой траектории.

Проход Апофиса рядом с планетой станет уникальной возможностью для наблюдений: при благоприятной погоде астероид даже будет виден невооружённым глазом на ночном небе Восточного полушария (Европа, Африка и Азия).

Мировые космические агентства также воспользуются шансом поприветствовать межпланетного скитальца с близкого расстояния. К нему уже направляется зонд NASA OSIRIS-REx после своего визита на астероид Бенну, а также в срочном порядке изготавливается зонд ESA RAMSES, который должен быть запущен не позже 2028 года. Не исключено, что свой зонд готовят китайцы, хотя об этом пока ничего не было слышно. В общем, Земля готовится к гравитационным обнимашкам с Апофисом. Продолжение следует.