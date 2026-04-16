Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» стал убыточным в 2025 году

Из-за значительного падения спроса на электронные компоненты со стороны промышленных предприятий российский производитель «Элемент» по итогам 2025 года показал убыток в размере 2 млрд руб., хотя предшествующий год завершил прибылью в 8,3 млрд руб.

Показатель EBITDA у «Элемента» снизился с 11 млрд до 4,9 млрд руб., рентабельность по этому показателю просела с 25 % до 13 %. Сокращение прибыли и EBITDA в компании объяснили не только факторами операционного характера, но и начислением резервов под обесценение активов. Выручка компании уменьшилась на 12 % и составила 38,6 млрд руб.; в ключевом направлении электронной компонентной базы (ЭКБ) она упала на 29 %. Это снижение производитель объяснил сокращением спроса со стороны промышленных предприятий, которые выступают основными потребителями данной продукции. С другой стороны, соответственно на 122 % и на 33 % выросли направления точного машиностроения, а также электронных блоков и модулей. На треть, до 13,5 млрд руб., вырос чистый долг компании; его отношение к EBITDA за год увеличилось с 0,9 до 2,7.

В компании настроены продолжать работу в полную силу: «в сегменте блоков и модулей находится в завершающей стадии запуск нового производства серверных блоков питания и силовых модулей для электрозарядных станций; в сегменте точного машиностроения завершена разработка кластерных систем для плазмохимического осаждения и травления — Россия вошла в пятёрку стран, обладающих компетенциями в разработке и производстве такого оборудования», — подчеркнул президент «Элемента» Олег Хазов и добавил, что производитель рассчитывает на восстановление спроса на ЭКБ.

У компании более 30 дизайн-центров и производственных площадок; её продукция востребована в отраслях здравоохранения, энергетики, транспорта, нефтедобычи и газовой промышленности, авиа- и судостроения, а также у других клиентов. «Элемент» вышел на биржу в мае 2024 года; в августе 2025 года АФК «Система» продала свою долю в компании (37,4 %) «Сберу» — тогда это вызвало рост акций на 11,47 % до 0,138 руб. за ценную бумагу; сейчас цена составляет 0,143 руб. Российский рынок электронных компонентов сократился с 385 млрд руб. в 2024 году до 288 млрд руб. в 2025 году — на 25 %. Отрицательными факторами эксперты считают сокращение инвестиций из-за высокой банковской ставки, дефицита бюджетов и неопределённости, сокращение объёмов финансирования у госзаказчиков, сокращение запасов у заказчиков и рост доли рынка у готовой китайской продукции.