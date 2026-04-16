В США появилась третья компания для туристических полётов на МКС — NASA выбрало Voyager

NASA выбрало компанию Voyager Technologies для выполнения седьмой частной туристической миссии на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующий договор был подписан 15 апреля 2026 года. Запуск запланирован не ранее 2028 года с космодрома во Флориде. Это первое участие Voyager в программе частных миссий и продолжение политики NASA по развитию космической экономики и по расширению участия частного сектора в работе на низкой околоземной орбите.

Миссия получила название VOYG-1. Она предусматривает пребывание туристического экипажа на МКС до 14 суток. Компания Voyager должна представить четырёх кандидатов для полёта на утверждение NASA и международным партнёрам, после чего будет организована соответствующая подготовка в центрах агентства. Компания приобретёт у NASA услуги по обеспечению экипажа расходными материалами, доставке грузов, хранению и доступу к другим ресурсам на орбите, а NASA, в свою очередь, получит возможность возвращения на Землю научных образцов, требующих бережного обращения.

Глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) подчеркнул, что частные космические миссии ускоряют появление новых идей, отраслей и технологий, укрепляя присутствие США на низкой околоземной орбите. Выбор Voyager стал результатом конкурсного отбора по заявкам, поступившим в ответ на запрос NASA в марте 2025 года. Подобные коммерческие миссии на МКС способствуют развитию научных знаний и демонстрации новых технологий в условиях микрогравитации, а также закладывают основу для долгосрочных целей агентства, включая программу Artemis по освоению Луны и последующим полётам к Марсу.

Туристические миссии на МКС уже регулярно организует компания Axiom Space. Она отправила на станцию четыре экипажа, а пятый полёт запланирован на январь 2027 года или несколько позже. Шестую частную миссию организует новичок в этом направлении — компания Vast, что ожидается летом 2027 года. Седьмая миссия, как теперь известно, будет организована компанией Voyager Technologies и состоится в 2028 году.