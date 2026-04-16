Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос В США появилась третья компания для тури...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В США появилась третья компания для туристических полётов на МКС — NASA выбрало Voyager

NASA выбрало компанию Voyager Technologies для выполнения седьмой частной туристической миссии на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующий договор был подписан 15 апреля 2026 года. Запуск запланирован не ранее 2028 года с космодрома во Флориде. Это первое участие Voyager в программе частных миссий и продолжение политики NASA по развитию космической экономики и по расширению участия частного сектора в работе на низкой околоземной орбите.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Миссия получила название VOYG-1. Она предусматривает пребывание туристического экипажа на МКС до 14 суток. Компания Voyager должна представить четырёх кандидатов для полёта на утверждение NASA и международным партнёрам, после чего будет организована соответствующая подготовка в центрах агентства. Компания приобретёт у NASA услуги по обеспечению экипажа расходными материалами, доставке грузов, хранению и доступу к другим ресурсам на орбите, а NASA, в свою очередь, получит возможность возвращения на Землю научных образцов, требующих бережного обращения.

Глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) подчеркнул, что частные космические миссии ускоряют появление новых идей, отраслей и технологий, укрепляя присутствие США на низкой околоземной орбите. Выбор Voyager стал результатом конкурсного отбора по заявкам, поступившим в ответ на запрос NASA в марте 2025 года. Подобные коммерческие миссии на МКС способствуют развитию научных знаний и демонстрации новых технологий в условиях микрогравитации, а также закладывают основу для долгосрочных целей агентства, включая программу Artemis по освоению Луны и последующим полётам к Марсу.

Туристические миссии на МКС уже регулярно организует компания Axiom Space. Она отправила на станцию четыре экипажа, а пятый полёт запланирован на январь 2027 года или несколько позже. Шестую частную миссию организует новичок в этом направлении — компания Vast, что ожидается летом 2027 года. Седьмая миссия, как теперь известно, будет организована компанией Voyager Technologies и состоится в 2028 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
Очередная группа космических туристов отправится на МКС в январе 2027 года — Axiom и NASA подписали контракт
Blue Origin в 17-й раз свозила туристов в космос — невысоко, ненадолго и с заменой
Орбиту МКС подняли на 440 м перед прибытием «Союза МС-29»
Новая версия Starship прошла огневые испытания в преддверии майского старта
Amazon поглотила спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд и договорилась о сотрудничестве с Apple
nasa, космический туризм, мкс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.