«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам

«Яндекс» развернул новую функцию ассистента с искусственным интеллектом «Алиса AI» — при работе в «Яндекс Браузере» или в приложении «Яндекс с Алисой AI» чат-бот поможет в освоении школьной программы и подготовке к экзаменам по разным предметам.

Источник изображений: «Яндекс»

Обнаружив открытые на странице браузера учебные материалы, «Алиса AI» самостоятельно распознаёт задания по русскому языку, математике или обществознанию и предлагает помощь в их разборе. Раскрывая тему, «Алиса AI» приводит связанные с ней теоремы и формулы, а если необходимо, предлагает несколько вариантов решения одной и той же задачи.

Новая функция окажется полезной как школьникам, так и их родителям, которые захотят проверить задания, освежить или проверить свои знания. При повторении правил русского языка «Алиса AI» может напомнить, когда частица «не» пишется слитно с прилагательными, приведёт примеры и даже придумает задания, чтобы закрепить материал; в изучении математики ИИ может также объяснить, почему значение производной в точке экстремума равно нулю.

Функция автоматически подключается на сайтах, где публикуются материалы для подготовки к школьным экзаменам. При работе в «Яндекс Браузере» ИИ-ассистент доступен в режиме раздельного экрана — «Алису AI» можно вызвать соответствующей кнопкой в браузере, а когда откроется окно чата, выбрать команду «Разобрать задание» или сформулировать свой запрос в произвольной форме.

В приложении «Яндекс с Алисой AI» функция вызывается по нажатии кнопки с изображением академической шапочки — она появляется самостоятельно при заходе на образовательный ресурс. При нажатии на эту кнопку приложение делает скриншот страницы, открывает чат с ИИ-помощником и само составляет запрос к нему. Пользователь может скорректировать его или отправить в исходном виде.

