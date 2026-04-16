Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы

Группа учёных из Великобритании и США изучила особенности влияния искусственного интеллекта на мозг человека и установила (PDF), что регулярное обращение за помощью к ИИ грозит снижением настойчивости и качества самостоятельной работы.

Помощь со стороны ИИ действительно способна повысить непосредственную производительность труда у человека, но грозит «большими когнитивными издержками». Всего десяти минут работы с ИИ достаточно для формирования зависимости от этой технологии у человека — в её отсутствие у него снижается производительность труда и возрастает риск выгорания.

Привлечённые к исследованию добровольцы привыкли использовать ИИ для задач, связанных с «интенсивной логической» работой: написания текстов и программного кода, а также генерации идей. 350 добровольцам предложили несколько уравнений с дробями: половине дали доступ к чат-боту на основе модели OpenAI GPT-5, а вторая должна была справиться самостоятельно. В середине экзамена доступ к ИИ у контрольной группы отключили.

В результате в группе, которой первоначально дали доступ к ИИ, резко сократилось число правильных ответов — во многих случаях люди просто сдавались. У них снизилась производительность труда и ослабилась настойчивость. К тому же результату эксперимент привёл, когда число испытуемых повысили до 670. В другом случае математику заменили заданием на понимание текста — результат снова оказался неутешительным.

Исследователи сделали вывод, что «длительное использование ИИ подрывает мотивацию и настойчивость, которые являются движущей силой при долгосрочном обучении». Этот эффект накаливается, и «к тому времени, когда он станет видимым, его будет непросто обратить вспять». Впрочем, был обнаружен и положительный эффект. Люди, которые использовали ИИ не для решения задач вместо них, а для разъяснений материала, стали работать лучше, когда доступ к чат-боту отключился.

Теги: ии, человек, мозг
