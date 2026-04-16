ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным

Еврокомиссия предписала Google открыть сторонним сервисам доступ к своим поисковым данным, в том числе к данным чат-ботов с искусственным интеллектом — такое требование содержится в региональном «Законе о цифровых рынках», заявили в ведомстве.

В самой Google требование регулятора восприняли без энтузиазма — технологический гигант выразил готовность бороться против этой меры, которая, по его словам, выходит за рамки дозволенного и ставит под угрозу конфиденциальность пользователей. «Сотни миллионов европейцев доверяют Google свои самые конфиденциальные поисковые запросы, в том числе личные вопросы о своём здоровье, семье и финансах, и предложение комиссии заставит нас передавать эти данные третьим лицам с неэффективной защитой конфиденциальности», — заявили в Google.

Компании надлежит передавать данные об объёмах, частоте и способах подачи поисковых запросов в Google, раскрывать меры по обеспечению анонимности персональных данных, процессы регулирования доступа пользователей к персональным данным, а также параметры установления цен на поисковые данные, заявили в Еврокомиссии. «Цель [этих] мер — дать сторонним поисковым системам или „получателям данных“ возможность оптимизировать свои поисковые системы и оспорить позицию „Google Поиска“», — отметили в ведомстве.

Ранее Google, самую популярную в мире поисковую систему, обвинили в нарушении «Закона о цифровых рынках». Компания внесла собственные предложения по смягчению условий для конкурентов, но те пожаловались, что указанных мер будет недостаточно. С 2017 года сумма штрафов Google в Европе достигла €9,71 млрд. Нарушение «Закона о цифровых рынках» грозит штрафом в размере до 10 % от годового дохода компании по всему миру.