Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети ЕС обязал Google открыть конкурентам дос...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным

Еврокомиссия предписала Google открыть сторонним сервисам доступ к своим поисковым данным, в том числе к данным чат-ботов с искусственным интеллектом — такое требование содержится в региональном «Законе о цифровых рынках», заявили в ведомстве.

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

В самой Google требование регулятора восприняли без энтузиазма — технологический гигант выразил готовность бороться против этой меры, которая, по его словам, выходит за рамки дозволенного и ставит под угрозу конфиденциальность пользователей. «Сотни миллионов европейцев доверяют Google свои самые конфиденциальные поисковые запросы, в том числе личные вопросы о своём здоровье, семье и финансах, и предложение комиссии заставит нас передавать эти данные третьим лицам с неэффективной защитой конфиденциальности», — заявили в Google.

Компании надлежит передавать данные об объёмах, частоте и способах подачи поисковых запросов в Google, раскрывать меры по обеспечению анонимности персональных данных, процессы регулирования доступа пользователей к персональным данным, а также параметры установления цен на поисковые данные, заявили в Еврокомиссии. «Цель [этих] мер — дать сторонним поисковым системам или „получателям данных“ возможность оптимизировать свои поисковые системы и оспорить позицию „Google Поиска“», — отметили в ведомстве.

Ранее Google, самую популярную в мире поисковую систему, обвинили в нарушении «Закона о цифровых рынках». Компания внесла собственные предложения по смягчению условий для конкурентов, но те пожаловались, что указанных мер будет недостаточно. С 2017 года сумма штрафов Google в Европе достигла €9,71 млрд. Нарушение «Закона о цифровых рынках» грозит штрафом в размере до 10 % от годового дохода компании по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, поиск, европа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
