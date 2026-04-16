AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2

Компания AMD сообщила, что поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR5X SOCAMM2 линейкой серверных процессоров EPYC начнётся с серии Verano, которая будет выпущена в 2027 году, а не с Venice, ожидаемой в 2026 году.

В сообщении в своём блоге от 6 апреля компания написала, что семейство процессоров EPYC 6-го поколения будет поддерживать память DDR5 RDIMM и MRDIMM, а Verano станет первым серверным процессором AMD, который добавит в линейку EPYC поддержку LPDDR5X SOCAMM2.

AMD позиционирует Venice в качестве своей следующей основной платформы EPYC в 2026 году, но переход на SOCAMM2 на базе LPDDR5X запланирован на более поздний срок. AMD также заявляет, что чипы Verano будут использоваться в её серверных стойках для ИИ вместе с графическими процессорами Instinct нового поколения.

«Семейство серверных процессоров AMD EPYC 6-го поколения будет поддерживать память DDR5 RDIMM и MRDIMM, соответствующую отраслевым стандартам. Кроме того, будут выпущены процессоры с поддержкой новой памяти на базе LPDDR5x SOCAMM2. На рынке серверов AMD планирует впервые поддержать память LPDDR5X SOCAMM2 в процессорах AMD EPYC 6-го поколения под кодовым названием Verano, которые выйдут в 2027 году. Verano станет оптимизированным хост-процессором для будущих поколений графических процессоров AMD Instinct и будет использовать память LPDDR5X SOCAMM2 для обеспечения оптимального соотношения производительности и энергопотребления в стоечных решениях для искусственного интеллекта от AMD. Ожидается, что такое сочетание пропускной способности, энергоэффективности и ремонтопригодности сделает компоненты LPDDR5X SOCAMM2 ценным дополнением к инфраструктуре искусственного интеллекта и центров обработки данных следующего поколения», — AMD.

SOCAMM2 представляет собой модульный формат серверной памяти на базе технологии энергоэффективной памяти LPDDR5X. Он предназначен для систем искусственного интеллекта и центров обработки данных, где пропускная способность, плотность размещения и энергопотребление влияют на конструкцию серверной стойки. По словам представителей компании Micron, одного из крупнейших производителей памяти, их новейший модуль SOCAMM2 имеет ёмкость 256 Гбайт и предлагает на 33 % более высокую плотность размещения при сохранении тех же размеров по сравнению с памятью предыдущего поколения.

