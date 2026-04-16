Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала

Вышедшая в 1988 году постапокалиптическая ролевая игра Wasteland, созданная студией Interplay под руководством Брайана Фарго (Brian Fargo), проложила дорогу Fallout. Спустя почти 40 лет приобщиться к истории можно бесплатно.

Как подметили журналисты портала DayOne, в цифровом магазине Microsoft Store на ПК и консолях Xbox без предупреждения стартовала раздача Wasteland Remastered — переработанной в 2020 году версии классической игры.

К чему приурочена акция и как долго она продлится, неясно — соцсети Xbox, inXile Entertainment и франшизы Wasteland молчат. С активацией бесплатной копии лучше не затягивать — не исключено, что это баг.

Стоит отметить, что Wasteland Remastered включена в подписку Game Pass (тарифы Ultimate, Premium и PC Game Pass), а за её пределами в обычных условиях стоит $15 (цена актуальна для американского сегмента).

События Wasteland и её ремастера разворачиваются в 2087 году — спустя почти 100 лет с тех пор, как прокатившаяся по Земле ядерная война превратила планету в одну большую радиоактивную пустошь.

Игрокам в роли командира отряда доблестных хранителей закона «Пустынные рейнджеры» предстоит вербовать помощников, принимать непростые решения и защищать добропорядочных граждан от нависшей угрозы.

Wasteland Remastered предлагает обновлённую графику и звук, геймплейные улучшения, расширенный саундтрек, исправление старых багов, поддержку геймпадов и текстовый перевод на русский язык.