Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Microsoft устроила бесплатную раздачу ре...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала

Вышедшая в 1988 году постапокалиптическая ролевая игра Wasteland, созданная студией Interplay под руководством Брайана Фарго (Brian Fargo), проложила дорогу Fallout. Спустя почти 40 лет приобщиться к истории можно бесплатно.

Как подметили журналисты портала DayOne, в цифровом магазине Microsoft Store на ПК и консолях Xbox без предупреждения стартовала раздача Wasteland Remastered — переработанной в 2020 году версии классической игры.

К чему приурочена акция и как долго она продлится, неясно — соцсети Xbox, inXile Entertainment и франшизы Wasteland молчат. С активацией бесплатной копии лучше не затягивать — не исключено, что это баг.

Стоит отметить, что Wasteland Remastered включена в подписку Game Pass (тарифы Ultimate, Premium и PC Game Pass), а за её пределами в обычных условиях стоит $15 (цена актуальна для американского сегмента).

События Wasteland и её ремастера разворачиваются в 2087 году — спустя почти 100 лет с тех пор, как прокатившаяся по Земле ядерная война превратила планету в одну большую радиоактивную пустошь.

Игрокам в роли командира отряда доблестных хранителей закона «Пустынные рейнджеры» предстоит вербовать помощников, принимать непростые решения и защищать добропорядочных граждан от нависшей угрозы.

Wasteland Remastered предлагает обновлённую графику и звук, геймплейные улучшения, расширенный саундтрек, исправление старых багов, поддержку геймпадов и текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: wasteland remastered, inxile entertainment, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
