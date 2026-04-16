Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры «Вот это похоже на фильм по видеоигре»: ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов

Кинокомпании Legendary Pictures и Paramount Pictures выпустили первый полноценный трейлер фильма Street Fighter по мотивам легендарной серии файтингов от японского издателя и разработчика Capcom.

Источник изображений: Legendary Pictures

События экранизации Street Fighter развернутся в 1993 году, когда уличные бойцы и бывшие друзья Рю и Кен Мастерс оказываются втянуты загадочной Чунь-Ли в жестокое соревнование — «Всемирный турнир воинов».

«Но за ширмой этого боевого состязания скрыт смертоносный заговор, который вынудит [Рю и Кена] сразиться друг с другом и демонами своего прошлого. А если они этого не сделают — игра окончена», — гласит завязка ленты.

Официальный трейлер Street Fighter растянулся почти на три минуты и демонстрирует основных участников турнира и бескомпромиссные сражения с использованием знакомых фанатам специальных приёмов, включая «хадукен».

Фанатов Street Fighter трейлер экранизации привёл в восторг, не в последнюю очередь благодаря достоверной передаче духа серии. «Вот это похоже на фильм по видеоигре», — дождался MandosCulture.

Роли Рю и Кена исполнили Эндрю Кодзи (Andrew Koji) и Ной Сентинео (Noah Centineo), а образ Чунь-Ли достался Каллине Лян (Callina Liang). В фильме также снимаются Джейсон Момоа (Jason Momoa) и рэпер 50 Cent.

Мировая премьера Street Fighter запланирована на 16 октября. Режиссёром выступает Китао Сакураи (Kitao Sakurai), который известен по работе над фильмом «Приколисты в дороге» (Bad Trip) и сериалом «Скрежет металла» (Twisted Metal).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Вложу всю свою страсть, энергию и душу»: анимационный фильм по Bloodborne оказался в надёжных руках
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови»
Amazon распорядилась сделать сериал Mass Effect «более привлекательным для негеймеров»
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным
Теги: street fighter, capcom, legendary pictures, paramount pictures, экранизация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.