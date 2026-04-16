«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов

Кинокомпании Legendary Pictures и Paramount Pictures выпустили первый полноценный трейлер фильма Street Fighter по мотивам легендарной серии файтингов от японского издателя и разработчика Capcom.

События экранизации Street Fighter развернутся в 1993 году, когда уличные бойцы и бывшие друзья Рю и Кен Мастерс оказываются втянуты загадочной Чунь-Ли в жестокое соревнование — «Всемирный турнир воинов».

«Но за ширмой этого боевого состязания скрыт смертоносный заговор, который вынудит [Рю и Кена] сразиться друг с другом и демонами своего прошлого. А если они этого не сделают — игра окончена», — гласит завязка ленты.

Официальный трейлер Street Fighter растянулся почти на три минуты и демонстрирует основных участников турнира и бескомпромиссные сражения с использованием знакомых фанатам специальных приёмов, включая «хадукен».

Фанатов Street Fighter трейлер экранизации привёл в восторг, не в последнюю очередь благодаря достоверной передаче духа серии. «Вот это похоже на фильм по видеоигре», — дождался MandosCulture.

Роли Рю и Кена исполнили Эндрю Кодзи (Andrew Koji) и Ной Сентинео (Noah Centineo), а образ Чунь-Ли достался Каллине Лян (Callina Liang). В фильме также снимаются Джейсон Момоа (Jason Momoa) и рэпер 50 Cent.

Мировая премьера Street Fighter запланирована на 16 октября. Режиссёром выступает Китао Сакураи (Kitao Sakurai), который известен по работе над фильмом «Приколисты в дороге» (Bad Trip) и сериалом «Скрежет металла» (Twisted Metal).