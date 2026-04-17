реклама
Mozilla анонсировала Thunderbolt — открытая платформа для запуска ИИ на локальных системах

Mozilla анонсировала новый продукт, который во многом ориентирован на корпоративный сегмент. Речь об ИИ-клиенте с открытым исходным кодом Thunderbolt, который позволяет взаимодействовать с разными нейросетями и предназначен для развёртывания на собственной инфраструктуре компаний без необходимости использовать облачные сервисы сторонних поставщиков.

Источник изображения: Mozilla

Thunderbolt построен на основе Haystack — агентного фреймворка с открытым исходным кодом, который позволяет сформировать инфраструктурный слой из выбранных компонентов. В Mozilla называют свою разработку «суверенным ИИ-клиентом», размещённым поверх инфраструктурного слоя.

Разработчики реализовали поддержку конвейеров Haystack, а также возможность интеграции с MCP-серверами и агентами через Agent Client Protocol. Thunderbolt может использоваться для взаимодействия с коммерческими ИИ-моделями, а также алгоритмами с открытым исходным кодом. Поддерживается автоматизация повседневных задач, включая формирование отчётов и запуск определённых действий по расписанию. Система может быть интегрирована с хранящимися локально корпоративными данными через открытые протоколы и использовать локальную базу данных SQLite в качестве источника актуальной информации. В сочетании с локально запущенной ИИ-моделью это может важным моментом для компаний, обеспокоенных тем, что конфиденциальные данные могут попасть в руки сторонних поставщиков услуг.

В сообщении Mozilla сказано, что Thunderbolt опционально предлагает поддержку сквозного шифрования и обеспечение контроля доступа на уровне устройств для обеспечения безопасности. Клиент Thunderbolt поддерживает многие из уже знакомых интерфейсов и сценариев использования ИИ-систем, включая взаимодействие в чате, проведение исследований, поиск информации, автоматизацию процессов и др. Доступны версии приложения для Windows, macOS, Linux, iOS, Android, а также веб-версия.

Теги: mozilla thundebolt, mozilla, искусственный интеллект, open source
window-new
