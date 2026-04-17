Devil May Fly: игроков заворожил геймплейный трейлер авиационного роглайка Delivery Must Complete с элементами Devil May Cry и Ace Combat

Австралийский инди-разработчик Yoyoyollie на презентации Galaxies Spring 2026 Showcase представил геймплейный трейлер своего акробатического авиационного роглайк-боевика Delivery Must Complete.

Delivery Must Complete (до сентября 2025 года игра называлась Cloudbreaker) позиционируется как стильная смесь слешеров Devil May Cry от Capcom и авиационных экшенов Ace Combat от Bandai Namco.

Игрокам в роли курьера за штурвалом высокоскоростного истребителя предстоит развозить посылки адресатам в эпицентре полномасштабной войны между элитными эскадрильями со всего мира.

Дебютировавший на Galaxies Spring 2026 Showcase геймплейный трейлер Delivery Must Complete длится 30 секунд и демонстрирует наполненные спецэффектами суматошные бои в небе и успешную доставку посылки.

Несмотря на скоротечность, новая демонстрация Delivery Must Complete вызвала у зрителей бурю эмоций. Пользователи выражают готовность взяться за курьерские обязанности в игре и надеются на скорый анонс даты выхода.

«Маневрируйте, уничтожайте, уклоняйтесь и парируйте всё, что встаёт у вас на пути. Зарабатывайте очки стиля и прокачивайте свой ранг, летая как настоящий ас. Сцена в вашем распоряжении, покажите врагу свои движения!» — призывает автор.

Релиз Delivery Must Complete ожидается в Steam. Обещают механику дрифта, прокачку самолётов, огромный масштаб и зрелищность каждой битвы, процедурную генерацию локаций и демоверсию в 2026 году. Заявлена поддержка только английского языка.