Добычу полезных ископаемых на астероидах можно доверить микробам — больше всего им понравились драгметаллы

Космическая экспансия человечества немыслима без добычи полезных ископаемых в колониях. Другое дело — какие ресурсы потребуются для организации и проведения таких работ. Обычно научно-фантастические произведения рисуют роботизированные комплексы, но у природы есть свой ответ на решение этой проблемы. На Земле полно микроскопических организмов, успешно извлекающих неорганические вещества из окружающей среды. Им также можно найти работу в космосе.

Источник изображений: NASA / Cornell University

Учёные в рамках проекта BioAsteroid провели эксперимент, который показал, что бактерии и грибы способны извлекать ценные металлы из материала астероидов в условиях микрогравитации. Это критично для автономности космических поселений, поскольку доставка ресурсов с Земли будет слишком дорогой и сложной. Астероиды богаты водой, металлами и другими элементами, необходимыми для строительства поселений и, в целом, для поддержания жизни за пределами планеты. Микробы, которые на Земле естественным образом сопровождают жизнедеятельность человека, предлагают экологически чистый и достаточно удобный во всех отношениях способ переработки космического сырья.

В эксперименте BioAsteroid использовали бактерию Sphingomonas desiccabilis и гриб Penicillium simplicissimum, которые производят карбоновые кислоты для выщелачивания минералов. Эти организмы нанесли на измельчённые образцы L-хондрита — аналога астероидного вещества. Исследования проводились как на Земле, так и на Международной космической станции в инкубаторе KUBIK. Микробы тестировали по отдельности и в консорциуме, сравнивая их эффективность с небиологическим методом выщелачивания. Такой подход позволил оценить способность микробов работать в условиях микрогравитации, что было главной целью эксперимента.

Эксперимент показал превосходство микробов над химическими методами при извлечении элементов платиновой группы — рутения, палладия и платины, которые имеют широкое применение в промышленности, медицине и электронике. Гриб Penicillium simplicissimum особенно эффективно работал в невесомости, а бактерия демонстрировала рост извлечения палладия в 13,6 раза по сравнению с земными условиями. Однако для некоторых элементов, например меди, небиологические методы оказались предпочтительнее. В целом это ведёт к необходимости разрабатывать комбинированные методы извлечения полезных ресурсов в космосе.

Впрочем, у микробов есть ещё одно ценное свойство — метаболические процессы, которые сами по себе вырабатывают много полезного — от компонентов для производства пластика до фармакологических веществ. Само собой, подобные методики применимы не только к переработке астероидов, но и к породам на Луне, Марсе и других планетах. Тем самым невидимые глазу микроорганизмы могут стать опорой для расширения человеческого присутствия в Солнечной системе и за её пределами, рисуя несколько иное будущее, чем представляли фантасты.

Материалы по теме
Blue Origin научилась извлекать пригодный для дыхания кислород из лунного грунта
Бактерии научили вырабатывать электричество при обнаружении опасных веществ — для этого их «заключили под стражу»
Япония сделала шаг к добыче редкоземов со дна океана — с глубины 6000 м подняли первую порцию ила
Первая миссия SpaceX на Марс: NASA утвердило запуск европейского ровера Rosalind Franklin
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов
Теги: биотехнологии, добыча ресурсов, космос
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.