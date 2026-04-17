Электролёт Vertical Aerospace первым в мире совершил ключевой манёвр двигателями под надзором регулятора

Для ряда электрических воздушных такси с вертикальным взлётом и посадкой самым сложным манёвром всегда будет переход от вертикального подъёма к горизонтальному полёту. В этот момент двигатели совершают поворот на 90 градусов из вертикальной ориентации в горизонтальную. Управляемость машиной в такие моменты наиболее сложна и чревата риском аварии. Компания Vertical Aerospace доказала регулятору, что её машина на такое способна.

Работающий по такой же схеме конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey не зря за глаза прозвали «Вдоводелом», настолько много аварий и жертв сопровождает эксплуатацию этого военного транспорта. Тем не менее, именно такую схему взяли на вооружение разработчики аэротакси компаний Joby Aviation, Archer Aviation и Vertical Aerospace, что также привело к оформлению взаимных судебных претензий между ними.

Ранее Joby Aviation и Archer Aviation показали полёт при переходе из режима вертолёта в режим самолёта как в беспилотном режиме, так и с пилотом в кабине, который сопровождался изменением ориентации двигателей в воздухе. Британская компания Vertical Aerospace стала первой, чей аппарат совершил такой манёвр в присутствии комиссии регулятора, а это верный путь к получению сертификата типа на воздушное судно и приближению его массового производства и эксплуатации.

Полёт и манёвры были совершены 14 апреля 2026 года в испытательном центре в аэропорту Котсуолда на юго-западе Англии. Утверждается, что это первый в мире манёвр с пилотом на борту с двойным переходом между вертикальным режимом вертолёта и горизонтальным режимом полёта в рамках одного непрерывного полёта. Это событие произошло под строгим надзором британского Управления гражданской авиации (CAA) и ознаменовало завершение четвёртой фазы испытательной программы. Полёт продемонстрировал полную работоспособность аппарата во всём диапазоне полётных режимов при сохранении стабильности и управляемости.

Электролёт G-EVTA компании представляет собой полноразмерный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой с поворотными роторами. Он оснащён восемью электрическими двигателями, передние из которых наклоняются на 90 градусов во время перехода из одного режима в другой. Управление осуществляется с помощью системы Honeywell, способной справляться с серьёзными аэродинамическими нагрузками.

Аппарат рассчитан на перевозку одного пилота и четырёх пассажиров со скоростью до 241 км/ч и дальностью полёта до 160 км. Ожидается, что аппарат получит сертификат типа в 2028 году, после чего можно будет начать его эксплуатацию.