Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки

Производитель передовой уборочной техники Dreame провёл в Москве презентацию флагманского оборудования для ухода за домом и анонсировал старт его продаж в России.

Линейку новой продукции компании открывают роботы-пылесосы Dreame X60 Ultra Complete и X60 Master. Обе модели могут похвастаться выдвижным лидаром AI OmniSight, с помощью которого система распознаёт более 280 типов объектов; они также располагают навигационной системой, которая планирует их передвижение в реальном времени, помогая ориентироваться и в ограниченной высоте под мебелью, и в открытом пространстве.

Отмечается наличие системы Vormax с силой всасывания 35 000 Па, двойной щётки HyperStream 2.0 с выдвижной камерой и поддержкой интеллектуальных режимов, которые помогают машине адаптироваться к типам поверхностей и видам загрязнений — в итоге пыль, шерсть и мелкий мусор собираются с ковров так же эффективно, как и с гладких полов. Роботы-пылесосы требуют минимальных усилий при обслуживании за счёт монофункциональной станции — вариант X60 Master предусматривает даже прямое подключение станции к водопроводу и канализации.

Моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam предназначается для работы в помещениях, которые требуют тщательной очистки. С большинством загрязнений он справляется за один проход — это обеспечивают система подачи пара температурой 200 °C и система с роботизированными шторками.

Для регулярной уборки на каждый день предлагается вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+. Система TangleCut в сочетании с высокой силой всасывания помогает снизить случаи с наматыванием волос и шерсти на ролик; гибкая конструкция с регулировкой длины и возможностью складывания позволяет с комфортом производит уборку под мебелью и в других труднодоступных местах. За плотную уборку вдоль стен и в углах отвечает технология GapFree.

На презентации Dreame также рассказала о роботах для мойки окон и чистки бассейнов, а также о роботизированных газонокосилках.

Старт продаж новых устройств намечен на 28 апреля 2026 года по следующим ценам: