реклама
В ИИ по паспорту: для доступа к некоторым функциям Anthropic Claude потребуется подтвердить личность

Для работы с некоторыми функциями платформы искусственного интеллекта Anthropic Claude пользователям вскоре потребуется подтвердить свою личность, предъявив документ государственного образца — например, паспорт или водительское удостоверение.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com


Anthropic сообщила, что для доступа к «определённым функциям» платформы Claude потребуется идентификация личности, и эта инициатива реализуется совместно с Persona Identities в рамках «плановых проверок целостности платформы». Пользователи чат-бота с ИИ выразили опасения, что их данные будут храниться и использоваться в других целях. В Anthropic заверили, что их конфиденциальности ничто не угрожает.

«Ответственная работа с мощными технологиями начинается с понимания того, кто ими пользуется. Проверка личности поможет нам не допустить злоупотреблений, обеспечить соблюдение наших правил и выполнить юридические обязательства. Мы внедрим проверку личности для нескольких сценариев использования, и при доступе к определённым функциям вы можете увидеть запрос на подтверждение [личности] в рамках наших плановых проверок целостности платформы или иных мер безопасности и соблюдения требований», — пояснили инициативу в компании.

Процедура верификации также может потребовать, чтобы пользователь в реальном времени снял автопортрет на смартфон или веб-камеру — это «обычно занимает менее пяти минут». В качестве удостоверений личности будут приниматься документы, выданные государственными органами «большинства стран» при наличии фотографии. Это может быть паспорт, водительское удостоверение, удостоверение личности, выданное властями штата, провинции или федеральными властями. Anthropic не будет принимать фотокопии, скриншоты, сканы или фотографии фотографий — вместе с ними не подойдут цифровые удостоверения личности или их варианты для мобильных устройств, студенческие билеты, пропуска на предприятия, читательские билеты, банковские карты или временные бумажные удостоверения личности.

Компания заверила, что информация не будет использоваться для обучения ИИ — данные будут храниться в системах Persona для обработки от имени Anthropic, то есть последняя сможет при необходимости запросить к ним доступ, но она обязалась не копировать и не хранить эти изображения. «Мы не передаём ваши идентификационные данные никому другому. Данные проверки останутся между нами, Persona и Anthropic, за исключением случаев, когда мы юридически обязаны отвечать на действительные юридические запросы. Ваши данные проверки никогда не будут переданы третьим лицам в целях маркетинга, рекламы или любых целях, не связанных с проверкой или соблюдением требований», — подчеркнули в Anthropic.

Теги: anthropic, ии, паспорт
anthropic, ии, паспорт
