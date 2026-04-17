Россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера Max и соцсети «ВКонтакте»

В работе национальной службы мгновенных сообщений Max произошёл сбой — об этом российские пользователи платформы стали массово сообщать на платформе DownDetector. Первые жалобы стали поступать около 14:00 мск. Ранее сегодня наблюдался сбой в работе соцсети «ВКонтакте».

Сервис детектора сбоев DownDetector зафиксировал всплеск жалоб от россиян на работу мессенджера Max. Пользователи платформы в массовом порядке сообщают с сбоях при доступе к сайту и мобильному приложению сервиса, не отправляются сообщения при переписке и не приходят уведомления о входящих.

За последний час зарегистрировано 281 сообщение, за минувшие сутки их поступило уже 506. График жалоб демонстрирует резкий всплеск сообщений о неполадках — до 14:00 мск их поступало относительно немного. Жалобы на работу Max поступают преимущественно из Москвы, Воронежской и Владимирской областей. Чаще всего пользователи мессенджера сообщают о неработающей функции уведомлений (34 % жалоб), невозможности открыть сайт (29 %), неполадках в работе мобильного приложения (24 %), а также об общем сбое сервиса (8 %).

Сбой сегодня также наблюдался в работе соцсети «ВКонтакте». Наибольшее число жалоб пришлось на 11:15 мск. Больше всего жалоб поступило из московского региона, Новосибирской и Архангельской областей и из Санкт-Петербурга. К 12:00 число жалоб на работу платформы упало до минимального; представители сервиса сообщили «Ведомостям», что соцсеть работает штатно.

Теги: max, вконтакте, сбой
